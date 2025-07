Terribile incidente stradale questa notte a Cinisello Balsamo, Milano, quando un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 19 sono stati sbalzati dalla moto in viale Fulvio Testi. La situazione.

Cinisello Balsamo, terribile incidente stradale: un 22enne e una 19enne sbalzati dalla moto

Erano circa le 2.00 di questa notte quando, alle porte di Milano, ovvero a Cinisello Balsamo, c’è stato un terribile incidente stradale.

Due giovanissimi, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 19, sono stati sbalzati dalla moto lungo Viale Fulvio Testi. Al momento la Polizia sta indagando per capire le cause della caduta ma, secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti nel sinistro.

Cinisello Balsamo, terribile incidente stradale: le condizioni dei feriti

Come detto questa notte c’è stato un terribile incidente a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Due giovanissimi sono stati sbalzati dalla moto. Sul posto sono giunti i soccorsi, la ragazza, di 19 anni, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Raffaele, mentre il 22enne alla guida del mezzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Intanto si indaga per capire l’esatta dinamica dell’incidente.