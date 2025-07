La Protezione Civile ha diramato per oggi, domenica 6 luglio 2025, un’allerta meteo gialla e arancione su diverse regioni. Ecco quali.

Maltempo, diramata allerta meteo gialla su diverse regioni per oggi 6 luglio 2025

Se l’intera penisola sta per dire addio al caldo estremo delle ultime settimane, che ha causato anche alcune vittime, parte dell’Italia è colpita da forte maltempo.

Già nella giornata di ieri ci sono stati diversi temporali, specialmente al Nord. Per la giornata di oggi, domenica 6 luglio 2025, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla per alcune regioni. Ecco quali: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Valle D’Aosta e Veneto. In queste regioni prevista pioggia e temporali, soprattutto la mattina.

Maltempo, diramata allerta meteo arancione per oggi 6 luglio 2025: ecco dove

Come abbiamo visto, il caldo è in attenuazione su tutta Italia, ma specialmente nelle regioni del Centro-Nord. La Protezione Civile ha diramato, oltre all’allerta meteo gialla su diverse regioni, anche un’allerta meteo arancione per forti temporali, vento e grandine sulla Lombardia. Il consiglio è di prestare molta attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Importante anche non sostare in prossimità di alberi, o di cantiere e impalcature.