Tragedia in Texas, esonda il fiume Guadalupe: 24 morti, decine di dispersi

Nella notte un’inondazione improvvisa del fiume Guadalupe ha spazzato via alcuni campeggi nello Stato del Texas, negli USA.

In questi campeggi erano in corso centri estivi e campi scout. Il fiume, a causa delle forti piogge, è esondato all’improvviso, pensate che è cresciuto di ben 6 metri in un’ora sola. Al momento sono 24 le vittime accertate ma il numero sembra destinato a salire, in quanto sono decine i dispersi, tra cui diversi bambini. Inoltre, un gruppo di partecipanti a un campo estivo risulta al momento bloccato in una zona non raggiungibile.

Tragedia in Texas, esonda il fiume Guadalupe: dichiarato lo stato di calamità naturale

Come abbiamo visto, nella notte il fiume Guadalupe in Texas è esondato, spazzando via interi campeggi e causando numerose vittime. Sono ancora decine i dispersi, tra cui anche bambini. Due direttrici di uno dei campeggi, il Camp Mystic, allestiti per festeggiare il 4 luglio, hanno lanciato l’allarme asserendo che alcuni bambini non sono stati ritrovati e che alcune baite sono allagate e altre spazzate via. Ma ecco le parole del sindaco di Kerrville, Joe Herring: “è successo tutto di notte, mentre la gente dormiva a letto.” Nelle prossime ore le previsioni meteo non prevedono nulla di buono.