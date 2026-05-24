Spari alla Casa Bianca, chi è l'aggressore ucciso dal Secret Service: "Sono ...

Spari alla Casa Bianca, chi è l'aggressore ucciso dal Secret Service: "Sono ...

Intorno alle ore 18.00 (ora locale) di ieri, sabato 23 maggio, un uomo è stato ucciso dopo aver aperto il fuoco: ecco chi era.

Nel tardo pomeriggio di ieri a Washington, un ragazzo di 21 anni ha improvvisamente aperto il fuoco a un checkpoint nei pressi della Casa Bianca. Ne è seguita una sparatoria con gli agenti del Secret Service, che hanno ucciso l’aggressore. Ecco chi era.

Spari alla Casa Bianca: 21enne ucciso dal Secret Service

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della Casa Bianca, dove un uomo di 21 anni, Nasir Best, ha aperto il fuoco a un checkpoint.

Gli agenti del Secret Service hanno risposto agli spari, fino a colpire il giovane che è poi deceduto in ospedale. Ferito anche un passante. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti federali e l’Fbi. Al momento della sparatoria il presidente Donald Trump si trovava all’interno della Casa Bianca per incontri dedicati ai negoziati con l’Iran.

Spari alla Casa Bianca: chi è il 21enne ucciso dal Secret Service

Si chiamava Nasir Best e aveva 21 anni, il giovane ucciso dagli agenti del Secret Servici nei pressi della Casa Bianca. Best era già conosciuto dagli agenti del Secret Service, tra giugno e luglio del 2025 ad esempio era già stato fermato nei pressi della Casa Bianca per atteggiamenti considerati preoccupanti.

In un caso aveva addirittura bloccato una corsi d’accesso alla Casa Bianca sostenendo di essere “Dio”, episodio che lo aveva portato a essere ricoverato presso l’Istituto Psichiatrico di Washington. Qualche settimana dopo era stato arrestato perché aveva tentato di entrare alla Casa Bianca, col giudice che gli aveva poi imposto di tenersi lontano dal complesso presidenziale. Sui social inoltre Best scriveva di essere “il vero Osama Bin Laden”, e aveva anche minacciato di far male a Donald Trump. Fino all’episodio di ieri però la polizia non lo aveva mai visto comportarsi in modo violento o brandire un’arma.