Marito e moglie decapitati nella loro casa a Mirandola: i sospetti e le indagini

Marito e moglie decapitati nella loro casa a Mirandola: i sospetti e le indagini

Orrore a Mirandola, dove marito e moglie sono stati trovati decapitati in casa. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e 118: il figlio tra le persone al vaglio degli inquirenti.

Marito e moglie sono stati trovati morti e decapitati nella loro abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Gli investigatori ipotizzano un duplice omicidio e stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto. Il figlio della coppia sarebbe sotto interrogatorio, mentre gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.

Mirandola, due anziani coniugi trovati morti in casa: l’ipotesi del duplice omicidio

Come riportato dall’Ansa, due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Come riferisce il Resto del Carlino, le vittime sarebbero state «decapitate» oppure «colpite al capo». Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto all’interno della casa, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti.

L’ipotesi al vaglio è quella di un duplice omicidio.

Marito e moglie decapitati in casa a Mirandola: il giallo e i sospetti sul figlio

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nella serata di oggi, giovedì 15 ottobre, con la presenza di carabinieri, polizia e operatori del 118. Non è ancora chiaro chi abbia dato l’allarme segnalando la presenza dei due cadaveri.

Sul luogo del delitto sono arrivati anche il dirigente della Squadra mobile e il pubblico ministero di turno. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe la posizione del figlio della coppia, indicato come sospettato e sottoposto a interrogatorio. Sull’accaduto resta il massimo riserbo e non sono ancora emersi particolari che consentano di chiarire le circostanze della morte dei due anziani.