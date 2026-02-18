Orrore a Scandicci, in provincia di Firenze, dove è stato ritrovato, nell’ex area Cnr, il cadavere decapitato di una donna, di cui ancora non si conosce l’identità. Indagini in corso.

Orrore a Firenze: trovato il cadavere decapitato di una donna

Nell’ex area Cnr a Scandicci, alle porte di Firenze, è stato trovato il cadavere decapitato di una donna, nella zona del parco del casello dell’Acciaiolo.

Il corpo è stato trovato nei pressi dell’unico casolare presente, ovvero un edificio in disuso murato al fine di evitare occupazioni abusive. Su un lato ci sono le scuole superiori, l’Istituto Russel Newton, a meno di 100 metri. La vittima, che non è ancora stata identificata, sarebbe una donna senza fissa dimora. A dare l’allarme gli altri clochard della zona. Sul posto sono giunte subito le autorità.

Non appena è stato lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia di Scandicci e del comando provinciale di Firenze, oltre al medico legale e il magistrato di turno della Procura di Firenze, Alessandra Falcone. Sono in corso i rilievi da parte della scientifica al fine di ricostruire quanto accaduto. La Procura sta indagando per omicidio.