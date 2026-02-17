Macabro ritrovamento sulla spiaggia di Paola, in provincia di Cosenza. Questa mattina, 17 febbraio 2026, è stato trovato un cadavere in decomposizione, portato probabilmente a riva dalle forti mareggiate.

Trovato un cadavere in spiaggia a Paola: è il terzo negli ultimi 10 giorni

Nuovo giallo sulla costa tirrenica cosentina. Questa mattina, 17 febbraio 2026, è stato rinvenuto in spiaggia a Paola un cadavere in stato di decomposizione.

Come riportano i media locali si tratta del terzo corpo ritrovato lungo il Tirreno cosentino negli ultimi dieci giorni. Un corpo è stato infatti ritrovato lo scorso 8 di febbraio a a Scalea, mentre il secondo ad Amantea quattro giorni dopo. In spiaggia Paola questa mattina sono giunte subito le forze dell’ordine, gli agenti di polizia locale, polizia di Stato e gli uomini di Capitaneria di Porto, al fine di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Chiamato anche il medico legale per cercare di risalire all’identità della vittima. Al momento non è noto se si tratta di un uomo o di una donna.

Trovato un cadavere in spiaggia a Paola: indagini in corso

La Procura di Paola ha avviato le indagini dopo il ritrovamento di un cadavere in stato di decomposizione in spiaggia. Al momento non si conosce l’identità della vittima, l’ipotesi più accreditata è che si tratti, come nel caso degli altri due corpi ritrovati negli scorsi giorni, di migranti, trascinati sulle coste cosentine dalle forti mareggiate.