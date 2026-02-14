La comunità di Santa Maria a Monte paese dell’entroterra toscano è stata colpita dalla notizia di una sparatoria avvenuta all’alba e costata la vita ad un giovane di 25 anni di origine albanese che risiedeva nel paese di Fucecchio.

In corso le indagini per chiarire cosa sia successo

Secondo le prime indagini dei Carabinieri oltre al giovane ucciso nell’agguato vi sarebbe stato accanto a lui un amico che risulterebbe miracolosamente illeso.

Sarà lui difatti a chiarire agli inquirenti che cosa sia effettivamente accaduto questa mattina, se i criminali che hanno sparato e colpito mortalmente l’amico gli abbiano seguiti o se l’arrivo davanti a quel bar era già stato previsto.

Sotto osservazione le telecamere della zona, quelle del bar e degli esercizi commerciali vicini, con l’obiettivo di individuare la targa del veicolo utilizzato dai killer, così da scoprirne l’esatto percorso, prima e dopo il terribile agguato.

Morto un giovane di 25 anni, freddato da 3 colpi d’arma da fuoco

Tutto è avvenuto questa mattina presto, in via della Repubblica a Santa Maria a Monte, per la precisione nella frazione di Montecalvoli.

Un’automobile si sarebbe affiancata a quella guidata dal 25enne di origini albanesi e qualcuno avrebbe sparato 3 colpi di pistola, come riportato da The Social Post, di cui uno mortale al collo, costato la vita al giovane uomo.

Gli inquirenti stanno ora cercando di capire quale possa essere stato il movente di questo delitto, non si esclude alcuna pista, dal regolamento di conti ad una lite finita male, tuttavia le modalità di esecuzione fanno pensare ad un delitto pianificato.

Nelle prossime ore si spera possano arrivare notizie in merito ai killer per chiudere questo caso che ha sconvolto la comunità del piccolo paese dove è accaduto e di Fucecchio dove il giovane ucciso risiedeva.