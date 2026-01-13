Arrestati compagno e amica per il delitto di Franka Ludwig in Toscana

Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Franka Ludwig, il cui corpo è stato rinvenuto in un bosco nelle vicinanze di Firenze.

La tragica morte di Franka Ludwig, una donna di 52 anni di origine tedesca, ha scosso la comunità di San Godenzo, in provincia di Firenze. Il suo corpo è stato rinvenuto il 2 luglio, abbandonato lungo un sentiero montano. Le circostanze della sua morte inizialmente si presentavano ambigue, ma recenti sviluppi hanno portato a un importante avanzamento nelle indagini.

La scoperta del corpo

Franka Ludwig, appassionata di trekking, era stata vista per l’ultima volta mentre si preparava per un’escursione. Il suo corpo è stato ritrovato in un’area isolata; indossava abiti sportivi e non aveva con sé il telefono. Inizialmente, gli inquirenti avevano ipotizzato che potesse trattarsi di un incidente o addirittura di un investimento da parte di un veicolo.

Le anomalie nel caso

Tuttavia, le evidenti ferite sul corpo della donna hanno subito fatto sorgere sospetti, portando a considerare l’ipotesi di un femminicidio. Malgrado le indagini approfondite, inizialmente mancavano prove decisive per confermare l’omicidio.

Arresti e motivazioni

Sei mesi dopo la scoperta del cadavere, gli investigatori hanno effettuato due fermi. Il compagno della vittima, Emiliano Milza, di 53 anni, e una sua amica, Simona Hirsch, di 66 anni, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volontario. Secondo le autorità, la coppia avrebbe orchestrato il delitto per incassare un’ingente somma di denaro proveniente da polizze assicurative intestate alla Ludwig, che ammontavano a circa un milione di euro.

Le modalità del crimine

Le indagini hanno rivelato che i due sospettati avrebbero narcotizzato Franka prima di trasportarla nel bosco e colpirla alla testa con un grosso masso. Questa ricostruzione ha fornito una spiegazione agghiacciante al mistero che circondava la sua morte. Le autorità hanno utilizzato testimonianze e prove forensi per delineare il quadro della tragedia.

La reazione della comunità

La notizia degli arresti ha scosso profondamente la comunità locale. Molti residenti conoscevano Franka e si sono detti increduli di fronte all’idea che qualcuno a lei vicino potesse essere coinvolto in un crimine tanto brutale. La sua passione per la natura e il trekking l’avevano resa una figura benvoluta nel territorio.

Il futuro del caso

Con l’arresto dei due sospettati, gli inquirenti sperano di chiudere il caso e portare giustizia per Franka Ludwig. Le prossime fasi del processo saranno cruciali, e la comunità attende con ansia di conoscere gli sviluppi. Questo caso ha messo in luce non solo la violenza di genere, ma anche le complesse dinamiche di fiducia e tradimento tra le persone.