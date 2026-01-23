L'uomo era ricercato perché doveva scontare una condanna a 10 anni di carcere per violenza sessuale su minore.

Un latitante ricercato da mesi è stato arrestato dai carabinieri i quali si erano finti fattorini. Ecco cosa è successo.

Crotone, carabinieri fingono di consegnare un pacco e arrestano un latitante

I carabinieri della compagnia di Locri, in collaborazione con quelli di Crotone e con il coordinamento della Procura generale di Reggio Calabria, sono riusciti ad arrestare un uomo latitante da mesi.

Grazie alle indagini, i militari sono riusciti a rintracciare il ricercato nascosto in un appartamento a Crotone, appartamento che aveva preso in affitto e in cui viveva assieme a un amico. Per riuscire ad entrare, i carabinieri si sono finti fattorini, inscenando dunque una finita consegna di un pacco postale. Una volta aperta la porta, i militari hanno fatto irruzione e arrestato il latitante.

Crotone, arrestato un latitante: era ricercato per violenza sessuale

Come detto, i carabinieri, fingendosi fattorini, sono riusciti ad arrestare un uomo latitante da mesi, che si era nascosto a Crotone. L’arrestato era ricercato perché doveva scontare una condanna di 10 anni per violenza sessuale ai danni di un minore. L’uomo è già stato traferito al penitenziario competente, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora si indaga per accertare l’eventuale presenza e responsabilità di possibili fiancheggiatori.