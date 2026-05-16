MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Catalogna: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Catalogna: orari e dove vederle in t...

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Catalogna: orari e dove vederle in t...

(Adnkronos) - La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 16 maggio, il motomondiale riparte con il Gran Premio di Catalogna - in diretta tv e streaming - sul circuito di Montmelò a Barcellona con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. Si ricomincia dopo il trionfo di Jorg...

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 16 maggio, il motomondiale riparte con il Gran Premio di Catalogna – in diretta tv e streaming – sul circuito di Montmelò a Barcellona con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. Si ricomincia dopo il trionfo di Jorge Martin in Francia, che ha vinto l’ultimo Gp precedendo il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, leader del Mondiale con sei punti di vantaggio proprio sullo spagnolo, e il giapponese dell’Aprilia Trackhouse Ai Ogura.

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Catalogna sono in programma oggi, sabato 16 maggio.

La seconda sessione di libere inizierà alle ore 10.10, mentre per le qualifiche bisognerà attendere le 10.50. La gara Sprint infine prenderà il via alle 15.

Gli appuntamenti del Gran Premio di Catalogna di MotoGp saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport. Le qualifiche e la gara Sprint inoltre si potranno seguire anche in chiaro su Tv8.

Diretta streaming sull’app SkyGo, NOW e, per qualifiche e gara corta, anche sulla piattaforma web di Tv8.

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