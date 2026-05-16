Chiusura indagini: Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi

La vicenda giudiziaria si è arricchita di un elemento formale: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini attribuendo a Andrea Sempio un capo d’imputazione chiaro, l’omicidio di Chiara Poggi, descritto come commesso con crudeltà e in un contesto di odio maturato. Di fronte a questa evoluzione, l’indagato ribadisce la propria estraneità: nega di aver ucciso la vittima e afferma che la sua posizione sostanzialmente non cambia rispetto all’inizio dell’inchiesta.

In queste prime dichiarazioni pubbliche, emergono la tensione accumulata e la volontà di attendere il prosieguo delle procedure.

L’interlocutore sottolinea di sentirsi stanco per l’iter processuale che dura ormai da tempo e definisce la chiusura delle indagini come una tappa significativa, seppur non decisiva per la sua sorte. Ripete di non aver commesso il reato e segnala come il susseguirsi di notizie e interpretazioni mediatiche abbia contribuito a costruire un’immagine pubblica di sé che considera fuorviante.

Pur riconoscendo il valore delle indagini, l’indagato si riserva di verificare integralmente i documenti e le intercettazioni prima di rilasciare ulteriori dettagli alla stampa.

La chiusura delle indagini e il quadro accusatorio

Secondo la Procura di Pavia, gli elementi raccolti configurerebbero un movente e una dinamica riconducibili all’omicidio con modalità che la stessa autorità giudiziaria definisce cariche di crudeltà.

L’atto finale dell’indagine rappresenta il passaggio formale che traduce sospetti e ricostruzioni in una contestazione specifica: un punto di arrivo di un percorso istruttorio. Per l’indagato, però, questa imputazione non muta la sua versione dei fatti; egli denuncia la fatica di dover difendersi non soltanto in aula, ma anche nel contesto di una narrazione pubblica spesso parziale e semplificata.

La reazione dell’indagato

Alla domanda diretta sulla responsabilità personale, la risposta è netta: non sono io. L’indagato rimane sulla linea della totale estraneità e aggiunge che, nonostante la gravità dell’accusa formale, la sua posizione rimane identica a quella iniziale. Specifica inoltre di non aver ancora preso visione completa di tutte le intercettazioni e del materiale probatorio raccolto dalla Procura, e per questo motivo preferisce non commentare nel dettaglio le conversazioni che sono state diffuse o citate sui media. Invitando a attendere documenti e udienze, afferma la volontà di chiarire ogni aspetto attraverso i canali ufficiali.

Il presunto movente e le intercettazioni

Nel corso dell’inchiesta è emersa una pista interpretativa che colloca l’evento in uno scenario di matrice sessuale: si parla di una possibile ossessione verso la vittima e di riferimenti a materiale intimo che avrebbero alimentato tensioni. Le intercettazioni ambientali, in particolare quelle registrate nella vettura dell’indagato, sono state citate come elementi indicativi di riflessioni e soliloqui che, a detta dell’accusa, collegherebbero pensieri e intenzioni al fatto contestato. L’indagato respinge l’ipotesi di aver visionato video compromettenti e nega che tali contenuti abbiano mai costituito il motore di un’azione violenta.

Contesto sessuale e presunte ossessioni

La ricostruzione che mette al centro una dimensione sessuale dell’evento è stata scelta dall’ufficio inquirente come possibile chiave di lettura del movente. L’indagato sostiene invece che questa scelta sia stata una delle tante interpretazioni possibili, e precisa di non aver mai nutrito interesse morboso verso la persona della vittima. Ammette però che alcune sue espressioni pubbliche e private, scritti e messaggi raccolti nelle indagini, possono aver contribuito a delineare un’immagine ambigua: elementi che, presi singolarmente, risultano suggestivi ma che, a suo dire, necessitano di contestualizzazione per essere compresi correttamente.

Il peso dei sospetti e la strategia difensiva

Fra le conseguenze più delicate c’è il rapporto con la famiglia della vittima: il possibile sorgere di dubbi da parte di marco poggi e dei suoi cari sarebbe, ammette l’indagato, fonte di grande dispiacere. Tuttavia, egli ritiene improbabile che la famiglia abbia maturato convinzioni contro di lui, interpretando le vicende come il risultato di un’intensa copertura mediatica che ha investito tutti i protagonisti. Sul piano personale racconta di essersi sentito come un pugile costretto a incassare colpi ripetuti: la stanchezza psicologica è una componente che, secondo la sua difesa, pesa quanto gli aspetti giuridici del caso.

Il rapporto con la famiglia Poggi

Nelle sue parole emerge anche una critica verso chi, nel passato, ha trasformato la vicenda in un terreno di attacchi gratuiti: l’indagato sottolinea come anche la famiglia poggi sia stata esposta a voci e insinuazioni, definendo quei passaggi come tra i momenti più bassi dell’intera vicenda. Riafferma comunque il rispetto per il lavoro della magistratura e la volontà di collaborare nei limiti dettati dalla strategia difensiva, pur insistendo sulla necessità che a prevalere sia sempre il principio della presunzione di innocenza fino a prova contraria.