Il legame tra Andrea Sempio e Marco Poggi, fratello di Chiara, torna al centro dell’attenzione con nuove rivelazioni che arricchiscono il quadro già noto delle indagini. Da sempre amici di lunga data, la loro relazione era stata inizialmente descritta come parte di un gruppo coeso e affiatato. Ora, emergono dettagli esclusivi che gettano nuova luce su un rapporto che potrebbe avere implicazioni importanti per la comprensione del caso.

Delitto di Garlasco, il nuovo interrogatorio davanti ai magistrati

Domani 20 maggio, Alberto Stasi, Marco Poggi e Andrea Sempio saranno ascoltati dai magistrati sul caso Garlasco, a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Non è chiaro su quali aspetti si concentreranno i pm. Le indagini proseguono dopo il recente ritrovamento di oggetti nel canale di Tromello, considerati potenzialmente utili, e le perquisizioni nella casa di Sempio e dei suoi genitori.

Andrea Sempio e Marco Poggi, un’amicizia sotto la lente: nuovi dettagli esclusivi

Le indagini si concentrano anche sul rapporto tra Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso, e Marco Poggi, fratello della vittima Chiara Poggi. Nonostante alcune voci parlino di tensioni tra i due amici di lunga data, gli avvocati di Sempio a FanPage smentiscono: il legame rimane sereno, come confermato anche da recenti contatti per gli auguri di Pasqua.

Dopo la nuova ondata di inchieste, i due si sarebbero visti e sentiti, anche se la frequenza dei loro incontri potrebbe essere diminuita a causa degli accertamenti in corso e della distanza geografica.