L’Italia è uno dei paesi più belli del mondo e questo è risaputo sia per le bellezze architettoniche che per la qualità del cibo il soggiorno in Italia è meta di milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo ma non solo, il nostro paese rappresenterebbe lo scenario perfetto per il grande sì difatti è da anni location preferita per le nozze di giovani coppie di sposi.

Italia e il turismo matrimoniale, rischio per la guerra in Iran

Secondo una ricerca diramata in anteprima da Ansa il turismo matrimoniale, conosciuto a livello internazionale come Wedding Tourism potrebbe subire un contraccolpo pesante per l’anno 2026 in virtù del conflitto in Iran.

Difatti inizialmente per quest’anno la stima dell’amministratore unico di JFC Massimo Ferruzzi, direttore inoltre dell’osservatorio nazionale per il Wedding Tourism, era di un contraccolpo pari al -4,2% ma che con la guerra in Iran andrebbe a crescere ad un -43,2%.

I ricavi infatti sono stimati in 276 milioni di euro, contro i 486 milioni dello scorso anno. Ma c’è un punto a favore in tutto questo ovvero l’interesse elevato da parte dei clienti statunitensi.

Italia, record di prenotazioni da parte dei clienti americani

Infatti stando alla ricerca di Ansa.it gli sposi americani sono interessati soprattutto a ville (52,1%) in particolare in località come Toscana, Sicilia (in forte crescita) e Costiera Amalfitana.

Il 58,3% degli organizzatori di matrimoni americani è già radicato nel mercato italiano, con una media di 29 matrimoni di coppie americane, di questi 11 organizzati in Italia.

Il podio delle location italiche per i wedding planner americani vede in testa la Toscana (20,6%), seguita dal Lago di Como (12,6%) e in terza posizione la Costiera Amalfitana con un 9,2%.

Location da sogno per celebrare principalmente matrimoni simbolici al 44,2%, seguiti al 26,8% da matrimoni civili ed al 24,6%. La presenza media degli ospiti sul territorio è stata di 3,7 giorni, mentre gli sposi si trattengono più a lungo, in media 5,9 giorni.