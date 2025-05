Tre telefonate in rapida successione al fisso della villetta di via Pascoli: il giallo dei contatti di Andrea Sempio prima del delitto di Garlasco.

Nel fitto intreccio di misteri che avvolge il delitto di Garlasco, un dettaglio rimasto per anni in secondo piano torna oggi a far discutere: le tre telefonate effettuate da Andrea Sempio al numero fisso della villetta di via Pascoli, dove il 13 agosto 2007 Chiara Poggi venne trovata senza vita. Chi cercava davvero Sempio? A distanza di anni, quel dettaglio potrebbe aprire uno squarcio in una vicenda che molti ritenevano già chiusa.

Delitto Poggi: le telefonate di Sempio che riaprono i dubbi su Garlasco

Andrea Sempio ha contattato per tre volte il numero fisso della villetta di via Pascoli nei giorni immediatamente precedenti all’omicidio di Chiara Poggi: due chiamate il 7 agosto (alle 17:40 e alle 17:42) e una l’8 agosto (alle 16:54). Avrebbe detto di aver cercato Marco Poggi, ma secondo gli inquirenti è difficile credere che non sapesse della sua partenza, avvenuta il 5 agosto per una vacanza in Trentino con i genitori. Il giorno prima, infatti, i due sarebbero stati insieme.

Quelle tre chiamate, ritenute «sospette», sono ora al centro del nuovo filone d’indagine sul delitto di Garlasco. Sempio, Stasi e Marco Poggi saranno interrogati il 20 maggio per chiarire i rapporti dell’epoca. Il dettaglio, già emerso in un’informativa del 2020 poi archiviata, torna oggi sotto la lente degli inquirenti.

Delitto Poggi: le precedenti indagini sulle telefonate di Sempio

Negli atti risultava una chiamata effettuata all’01:05 del 4 agosto dal cellulare di Andrea Sempio verso il numero fisso di casa Poggi. Per gli investigatori, si trattava di una consuetudine: Marco Poggi usava spesso il telefono dell’amico per avvisare i genitori quando stava per rientrare.

Un dettaglio che, secondo i carabinieri, confermava che i due si trovavano insieme quella sera e rendeva poco credibile che Sempio non fosse a conoscenza della partenza imminente dell’amico. I due, inoltre, stavano pianificando anche un’altra vacanza a Punta Ala con la comitiva.

Sempio, nel corso delle indagini, aveva però sempre sostenuto di non sapere con certezza la data della partenza e di aver chiamato casa Poggi tra il 7 e l’8 agosto solo per cercare Marco.