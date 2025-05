A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi ci sono ancora delle novità nelle indagini. Novità anche su Andrea Sempio, amico della vittima e già indagato nel 2016, che ha raccontato di aver scritto un tema su Chiara Poggi.

Caso Garlasco, caccia al tema di Sempio su Chiara Poggi: cosa ha scritto? E perché?

L’indagine sul caso Garlasco, riaperta dalla Procura di Pavia dopo 18 anni, ruota ora attorno ad Andrea Sempio, amico della vittima, indagato attuale e già indagato nel 2016. Secondo l’ultimo aggiornamento è emerso un tema, confermato anche dalla difesa, che Sempio scrisse nel 2013 sul delitto.

La difesa di Sempio

“È stato scritto in un corso di giornalismo dove gli è stato sottoposto questo tema di cronaca giudiziaria che all’epoca, come lo è anche oggi – spiega il suo difensore, l’avvocato Massimo Lovati – era “di moda”. Comunque quell’articolo non ci preoccupa assolutamente”.

La professoressa Maria Fiore, giornalista della provincia pavese molto nota a livello locale, gli diede come compito un tema sul delitto di Chiara Poggi. “Mi risulta che l’abbia proposto spesso – dice l’avvocato – e, comunque, non c’è niente di losco, di oscuro, nell’aver fatto questo tema”.

Sarebbe stato lo stesso Sempio a riferire ai carabinieri, secondo quanto si apprende, che nel materiale informatico sequestrato durante la perquisizione di mercoledì avrebbero potuto trovare questo tema.

Il tema scritto da Sempio su Chiara Poggi

Durante un laboratorio post-diploma alla Fondazione di Pavia, in un contesto formativo in cui agli studenti veniva chiesto di esercitarsi nella scrittura giornalistica su casi reali, nel 2013, Sempio scrisse un tema proprio sul delitto di Chiara Poggi.

Il corso prevedeva l’analisi di agenzie di stampa fornite dai docenti, e l’elaborazione di articoli. Nessuno dei coordinatori sembra aver conservato copia di quel materiale, ma ogni studente scriveva al proprio computer: è quindi possibile che il testo sia ancora memorizzato su uno dei dispositivi ora sequestrati a Sempio.

E’ caccia al tema che gli inquirenti stanno cercando anche nei server di posta della Fondazione e nei file personali presenti su pc, chiavette e supporti digitali. Martedì prossimo, 20 maggio, Andrea Sempio sarà interrogato dalla Procura nell’ambito delle indagini riaperte sull’omicidio di Chiara Poggi.