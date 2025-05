Il contesto dell’omicidio di Chiara Poggi

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007 a Garlasco, ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. La giovane, brutalmente assassinata, ha visto il suo fidanzato, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Tuttavia, le recenti evoluzioni delle indagini hanno riacceso l’interesse su questo caso, portando alla luce nuovi elementi e figure coinvolte.

Tra queste, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è ora al centro dell’attenzione.

Le nuove indagini e l’interrogatorio di Sempio

Martedì prossimo, 20 maggio, Andrea Sempio sarà interrogato dalla Procura nell’ambito delle indagini riaperte sull’omicidio di Chiara Poggi. La notizia è stata diffusa dal conduttore di “Quarto Grado”, Gianluigi Nuzzi, il quale ha sottolineato che le indagini non sono ancora concluse. Questo interrogatorio rappresenta un passo significativo nel tentativo di fare luce su un caso che continua a suscitare interrogativi e polemiche. La Procura ha richiesto l’interrogatorio di Sempio, il quale è stato recentemente oggetto di perquisizioni da parte delle forze dell’ordine.

Le dichiarazioni di Andrea Sempio

In un’intervista rilasciata alla giornalista Martina Maltagliati, Sempio ha espresso la sua preoccupazione per la situazione familiare, sottolineando che i carabinieri hanno effettuato controlli anche presso la sua abitazione e quella dei suoi genitori. “Sono un po’ provato, è stata una giornata lunga”, ha dichiarato, evidenziando il peso emotivo di questi eventi. Sempio ha anche chiarito di non essere stato arrestato e di non aver trascorso del tempo in caserma, ma ha descritto la tensione del momento, con un gruppo di dieci agenti che si è presentato a casa sua per una perquisizione.

Il mistero del canale di Tromello

Un altro aspetto che ha catturato l’attenzione è il ritrovamento di elementi nel canale di Tromello, un luogo che Sempio afferma di non conoscere. “Non so assolutamente nulla”, ha detto, esprimendo la sua confusione e stanchezza rispetto alla situazione. Le indagini continuano a rivelare dettagli inquietanti e la comunità rimane in attesa di sviluppi significativi. La figura di Andrea Sempio, ora sotto i riflettori, potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere meglio le dinamiche di questo tragico evento.