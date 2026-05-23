Il terribile frontale si è verificato intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato: ecco quanto accaduto.

Terribile incidente stradale intorno alla mezzanotte tra ieri, venerdì 22 maggio e oggi, sabato 23, sulla Provinciale 74 a Olginate, in provincia di Lecco. Morto un uomo di 35 anni.

Terribile incidente stradale sulla Provinciale 74: frontale tra auto

Gravissimo incidente stradale intorno alla mezzanotte sulla Provinciale 74 a Olginate (Lecco). Coinvolte due auto, una Volkswagen Golf e una Hyundai, che si sono scontrate frontalmente nei pressi del ponte Cantù che attraversa l’Adda.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Volskwagen avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta dove sopraggiungeva l’altra auto. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Grave incidente sulla Provinciale 74: un morto nel terribile frontale tra auto

Sul luogo del terribile incidente sono giunti subito i soccorsi ma per l’uomo alla guida della Volkswagen non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Aveva 35 anni. Il conducente della Hyundai, anch’egli di 35 anni, è stato trasportato in codice giallo. Sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica di questo terribile incidente, con diversi testimoni che hanno raccontato di come la Volskwagen Golf andasse a zig zag fino al momento dello scontro.