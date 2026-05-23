Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Roma Capitale e la Scientifica.

Paura nella notte a Roma, dove un ordigno è esploso davanti al cancello di un condominio in via Vincenzo Manzini. In corso le indagini.

Paura a Roma: esplode ordigno davanti al cancello di un condominio

Erano circa le ore 03.54 quando, davanti al cancello di un condominio in via Vincenzo Manzini, nella zona est di Roma, è esploso un ordigno.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco di Frascati, seguiti dalla Polizia di Roma Capitale e dalla Scientifica. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell’esplosione, che ha però creato gravi danni al cancello condominiale, alla struttura della soffitta e alle vetrate presenti sui pianerottoli delle scale della palazzina. Coinvolta anche un’auto parcheggiata davanti all’ingresso dell’edificio.

Sono in corso le indagini.

Panico a Roma, esplode ordigno davanti all’ingresso di una palazzina: indagini in corso

Notte di paura a Roma dove un ordigno è esploso davanti al cancello di un condominio in via Vincenzo Manzini. Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo, l’esatta dinamica dell’accaduto e la natura della deflagrazione.

L’area nel frattempo è stata messa in sicurezza, il palazzo interessato conta cinque piano fuori terra e ospita complessivamente 17 appartamenti. Come detto fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’esplosione dell’ordigno.