La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ha parlato ai microfoni di Quarto Grado, svelando di non essere sicura della colpevolezza di Alberto Stasi.

Garlasco, la mamma di Sempio a Quarto Grado: “Non posso dire che sicuramente Stasi è colpevole”

“Da come vedo le cose adesso, non posso dire che sicuramente Stasi è colpevole” sono le parole di Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, ai microfoni di Quarto Grado.

La donna ha commentato la chiusura della nuova indagine a carico del figlio, ritenuto dalla Procura di Pavia l’unico autore dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. “Io mi auguro che si arrivi finalmente a una verità definitiva” ha aggiunto la donna.

Per la prima volta, la mamma di Sempio ha dichiarato di non essere sicura della colpevolezza di Alberto Stasi.

Nelle lettere inviate alla mamma di Stasi aveva dichiarato il contrario, usando parole molto dure nei confronti della donna, che aveva spinto perché si indagasse più a fondo su Andrea Sempio.

La mamma di Sempio a Quarto Grado: “Andrea non è la persona che viene descritta”

“Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d’accusa” ha dichiarato la mamma di Andrea Sempio.

Durante il colloquio si è tornato a parlare anche dei soliloqui di Sempio in auto, che sono stati registrati dagli investigatori. Quando la giornalista le ha chiesto se questi soliloqui possono essere considerati ammissioni di consapevolezza o confessioni, la donna ha risposto di no.

“Mio figlio è uscito alle 10 meno 10, è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito, e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio” ha aggiunto Daniela Ferrari, sostenendo l’innocenza di suo figlio.