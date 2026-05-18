Nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è emersa una rivelazione bomba sulla mamma di Andrea Sempio, al momento unico indagato per il delitto.

Caso Garlasco: la rivelazione sulla mamma di Sempio

Continuano a emergere nuovi dettagli nell’ambito delle indagini sul caso di Garlasco. L’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi al momento è Andrea Sempio.

Un fronte investigativo riguarda proprio la vicenda dello scontrino del parcheggio di Vigevano, che in passato è stato valutato come possibile elemento di alibi per l’indagato. Proprio a questo proposito sono stati sentiti anche i genitori di Andrea Sempio.

Una loro intercettazione del 2025 parla dello scontrino. “Lo scontrino lo hai fatto tu” ha dichiarato il padre di Andrea, Giuseppe Sempio, mentre parlava con sua moglie.

Un dettaglio molto importante, perché farebbe cadere completamente l’alibi dell’indagato. Tenendo conto degli spostamenti della madre di Andrea Sempio, è emersa una rivelazione proprio su di lei. I carabinieri di Milano hanno ascoltato per la seconda volta Antonio, il vigile del fuoco in pensione, residente a Vigevano, e si è parlato del rapporto che aveva con la madre dell’indagato.

Caso Garlasco, il pompiere e la rivelazione sulla mamma di Sempio

Il pompiere è stato nuovamente convocato dagli investigatori per approfondire alcune dinamiche emerse con gli ultimi accertamenti. Secondo i tabulati telefonici della madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, sono emersi 17 messaggi scambiati con Antonio nella sera del 12 agosto 2007, poche ore prima dell’omicidio della povera Chiara. L’ex vigile del fuoco ha confermato l’esistenza di una relazione extraconiugale con la madre di Sempio.

Ha spiegato che i due si incontravano a casa di lui a Olevano di Lomellina e che solitamente si mettevano d’accordo sui dettagli dell’incontro nella giornata precedente. Ha escluso incontri a Vigevano e ha sottolineato che la donna “era sposata“. Ha aggiunto che non ritiene plausibile che la donna possa essersi recata sul suo luogo di lavoro senza avvisarlo, nonostante lui fosse in servizio la mattina del delitto.

Delitto di Garlasco: la posizione della difesa e le nuove verifiche sullo scontrino

La ricostruzione della difesa di Andrea Sempio va in una direzione diversa. I legali Cataliotti e Taccia contestano l’interpretazione degli inquirenti. Secondo loro non esisterebbe nessuna frase in cui il padre dell’indagato afferma che lo scontrino era stato prodotto dalla moglie. Le espressioni dell’intercettazione sarebbero parte di una conversazione fatta con un tono ironico.

La presunta relazione tra la madre di Sempio e l’ex vigile del fuoco è al centro dell’attenzione, in associazione allo scontrino del parcheggio. Gli inquirenti continuano con gli interrogatori e le indagini per la ricostruzione di quanto accaduto nella villetta dei Poggi quella mattina del 2007.