Rapporto psichiatrico: divieto di ricongiungimento immediato per la famiglia del bosco

Una consulenza tecnica depositata presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha valutato l’assetto familiare noto come «famiglia nel bosco» e rilevato elementi che sconsigliano, al momento, il rientro immediato dei bambini presso i genitori. Il rapporto, redatto dalla psichiatra incaricata, è un documento articolato che analizza aspetti di personalità, pratiche educative e le ricadute sullo sviluppo dei tre minori.

Alla base della valutazione c’è l’idea che la tutela dei figli richieda un percorso assistito piuttosto che un ricongiungimento immediato.

Nel documento vengono segnalate competenze genitoriali considerate insufficienti rispetto ai bisogni evolutivi dei bambini: nonostante la coppia mostri volontà e energia, emergono fragilità personali che hanno inciso sulla crescita dei figli. La relazione propone quindi misure di protezione e un accompagnamento verso la socialità e i servizi sanitari, per contrastare l’isolamento in cui i minori sono cresciuti.

Le conclusioni della perizia e le indicazioni operative

La consulenza, estesa e dettagliata, descrive un quadro complessivo che porta a definire una situazione di incapacità genitoriale temporanea. L’analisi sottolinea come i genitori, pur mostrando aspetti positivi, presentino tratti che possono compromettere la soddisfazione dei bisogni affettivi, educativi e di sicurezza dei figli. Il documento suggerisce la permanenza dei minori nella struttura protetta di Vasto, dove sono collocati dal 20 novembre, e raccomanda un ritorno progressivo alla famiglia solo dopo percorsi di supporto e verifica delle abilità parentali.

Valutazione sulla richiesta di ricongiungimento

Gli esperti coinvolti ritengono che la domanda di ricongiungimento immediato o di affidamento esclusivo al padre non possa, allo stato, trovare sufficiente base clinica e giuridica. In pratica, si propone un processo di protezione graduale dei minori, fondato su interventi educativi e terapeutici che favoriscano la socializzazione e l’accesso a servizi sanitari e scolastici. La perita non esclude tuttavia che, con tempi e interventi adeguati, i genitori possano recuperare una idoneità genitoriale.

Il contesto giudiziario e le obiezioni della difesa

La questione è tuttora oggetto di confronto giudiziario: la Corte d’Appello dell’Aquila si è riservata la decisione sul reclamo proposto dai legali della coppia, che hanno contestato la misura di sospensione della potestà. Gli avvocati hanno depositato memorie difensive, contestando l’assenza nell’ordinanza dei requisiti di emergenza, eccezionalità e interesse del minore necessari per giustificare l’intervento. Hanno inoltre evidenziato mancanze rispetto alla documentazione scolastica e contestato alcune valutazioni della tutela.

Scadenze e fasi processuali

In udienza documentale, svolta da remoto, i difensori hanno richiesto chiarimenti e presentato osservazioni tecniche. I consulenti di parte avranno a disposizione termini per formulare osservazioni formali alla perizia: è prevista la presentazione di controdeduzioni entro trenta giorni, seguita dalla stesura della relazione definitiva da parte della consulente incaricata. La Corte ha indicato un termine per la decisione entro il prossimo 27 gennaio.

Questioni aperte e implicazioni sociali

Sul caso si sono pronunciate anche figure istituzionali e rappresentanti della società civile, richiamando temi come la privacy, l’ascolto dei minori e l’accesso all’istruzione. I legali hanno posto l’accento sulla presunta mancanza di prove riguardo alla deprivazione tra pari e sulla necessità di considerare modalità alternative al collocamento in istituto. Al contrario, la relazione tecnica insiste sull’urgenza di offrire ai bambini un contesto stabile e servizi specialistici per recuperare eventuali ritardi neuropsicologici.

La vicenda rimane complessa e multilivello: si intrecciano valutazioni cliniche, procedure giudiziarie e questioni pubbliche come l’istruzione parentale e la tutela della riservatezza. Allo stato, la combinazione di perizia tecnica e ricorsi difensivi indica che la soluzione finale dipenderà sia dal confronto tra consulenze peritali sia dalle decisioni che la magistratura adotterà nelle prossime fasi processuali.