Ieri, 14 maggio 2026, cinque italiani sono morti durante un’immersione subacquea alla Maldive. Al momento solo un corpo è stato recuperato, ora si cerca di recuperare gli altri, in quella che è considerata un’operazione ad alto rischio.

Maldive, al via il recupero dei corpi dei cinque italiani morti durante un’immersione subacquea

E’ il giorno del dolore. Ieri, giovedì 14 maggio 2026, la terribile notizia della morte di cinque italiani durante un’immersione alle Maldive. Le vittime sono Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Al momento è stato recuperato solamente un corpo, trovato in una cavità a una profondità di circa 60 metri.

Il recupero degli altri corpi è considerato un’operazione ad alto rischio per via delle condizioni meteo avverse. Secondo le autorità locali si è trattato del peggior incidente subacqueo singolo della storia della Repubblica della Maldive.

Cinque italiani morti alle Maldive: le possibili cause

Monica Montefalcone aveva 51 anni ed era docente in Ecologia all’Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommecal aveva quasi 23 anni e studiava Ingegneria Biomedica all’ateneo genovese, Muriel Oddenino era una ricercatrice del Torinese, mentre Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero (NO) erano istruttori subacquei.

Al momento non sono ancora state chiarite le possibili cause della tragedia, tra le ipotesi formulate dagli esperti su cosa possa aver impedito la risalita in superficie ai cinque sub, un potenziale problema alla miscela di ossigeno della bombola, le condizioni meteo, delle improvvise correnti ascensionali o la perdita dell’orientamento. Nei prossimi giorni si avranno più certezze su cosa sia realmente accaduto.