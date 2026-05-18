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Ascolti tv, la finale di 'Amici' su Canale5 vince il prime time di domenica

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(Adnkronos) - La finale di 'Amici', trasmessa ieri sera domenica 17 maggio da Canale5, ha vinto il prime time con 3.483.000 telespettatori pari a uno share del 25,9%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Lapponia I love iù' che ha totalizzato 2.259.000 telespettatori pari al 13,9%. Testa a tes...

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La finale di ‘Amici’, trasmessa ieri sera domenica 17 maggio da Canale5, ha vinto il prime time con 3.483.000 telespettatori pari a uno share del 25,9%. Secondo gradino del podio per Rai1 con ‘Lapponia I love iù’ che ha totalizzato 2.259.000 telespettatori pari al 13,9%. Testa a testa per il terzo gradino del podio: ‘Report’ su Rai3 ha ottenuto infatti 1.417.000 telespettatori (share del 7,9%) mentre ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove ha conquistato 1.437.000 telespettatori con il 7,9% di share. 

Fuori dal podio Su Tv8, il Gran Premio di MotoGP è stato visto da 855.000 telespettatori con il 4,7% di share mentre su Italia1 ‘Geostorm’ ha interessato 677.000 telespettatori raggiungendo il 4% di share.

Su Retequattro il programma ‘Fuori dal Coro’ è stato visto da 603.000 telespettatori (share del 4,7%) e su Rai2 ‘The Rookie’ ha ottenuto invece 574.000 telespettatori (share del 3,1%). Su La7 ‘Hantavirus – Incubo e Fake News’ è stato visto da 301.000 telespettatori pari all’1,7%.Nell’acccess prime time sulla rete ammiraglia della Rai ‘Affari Tuoi’ ha registrato 4.445.000 telespettatori (23,5% di share) mentre su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha realizzato 4.361.000 telespettatori pari al 23,2% di share.

Da segnalare che la finale degli Internazionali d’Italia di tennis, che ha visto trionfare Jannik Sinner, è stata seguita da 2.894.000 telespettatori arrivando a uno share del 23,2%. 

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