Una ragazza di 16 anni sarebbe stata molestata da un robot a Colonia, in Germania. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il dispositivo, alto circa 1,20 metri e dipinto di rosso e oro, si sarebbe avvicinato alla giovane da dietro, toccandole i glutei. Sull’episodio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti a un fast food, è stata aperta un’indagine per sospetta molestia sessuale.
Al vaglio degli investigatori anche il comportamento dei due giovani che avrebbero filmato l’accaduto e trasmesso le immagini in diretta sui social.
Il robot si avvicina alla ragazza davanti a un fast food e la molesta
La sedicenne si trovava davanti al locale insieme a due amiche quando il robot si sarebbe avvicinato alle sue spalle, compiendo il gesto contestato.
A quanto riferito dalle autorità, il dispositivo avrebbe toccato la ragazza nella zona dei glutei.
Il proprietario del robot, un ragazzo di 16 anni residente a Wegberg, e il suo accompagnatore, un diciannovenne, avrebbero ripreso la scena con i cellulari, trasmettendola in diretta sui social media e commentandola durante il filmato.
Poco dopo l’episodio, gli agenti sono intervenuti nella zona e hanno fermato i due sospettati nelle vicinanze del luogo in cui si sarebbe verificato il fatto.
La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando le eventuali responsabilità dei giovani coinvolti.
Sequestrati il robot e i telefoni dei sospettati
Durante i controlli, gli agenti hanno trovato il robot nel bagagliaio di un’automobile. Secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato il proprietario sedicenne a riporlo lì dopo l’episodio.
Oltre al dispositivo, alto circa 1,20 metri, la polizia ha sequestrato anche i telefoni cellulari dei due giovani, che potrebbero contenere elementi utili per chiarire quanto accaduto e ricostruire la diffusione del video sui social.
Gli investigatori stanno ora cercando di stabilire come funzionasse il robot al momento dei fatti e, soprattutto, se i suoi movimenti siano stati controllati intenzionalmente per avvicinarsi alla ragazza e toccarla. Saranno gli accertamenti a chiarire le circostanze dell’episodio e le eventuali responsabilità penali. Al momento, l’indagine è in corso e le ipotesi formulate dalla polizia dovranno essere verificate.