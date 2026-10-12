Una ragazza si trovava davanti a un fast food con le amiche quando le sei è avvicinato un robot e l'ha molestata. Due ragazzi stavano filmando la scena per postarla sui social.

Una ragazza di 16 anni sarebbe stata molestata da un robot a Colonia, in Germania. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il dispositivo, alto circa 1,20 metri e dipinto di rosso e oro, si sarebbe avvicinato alla giovane da dietro, toccandole i glutei. Sull’episodio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti a un fast food, è stata aperta un’indagine per sospetta molestia sessuale.

Al vaglio degli investigatori anche il comportamento dei due giovani che avrebbero filmato l’accaduto e trasmesso le immagini in diretta sui social.

Il robot si avvicina alla ragazza davanti a un fast food e la molesta

La sedicenne si trovava davanti al locale insieme a due amiche quando il robot si sarebbe avvicinato alle sue spalle, compiendo il gesto contestato.

A quanto riferito dalle autorità, il dispositivo avrebbe toccato la ragazza nella zona dei glutei.

Il proprietario del robot, un ragazzo di 16 anni residente a Wegberg, e il suo accompagnatore, un diciannovenne, avrebbero ripreso la scena con i cellulari, trasmettendola in diretta sui social media e commentandola durante il filmato.

Poco dopo l’episodio, gli agenti sono intervenuti nella zona e hanno fermato i due sospettati nelle vicinanze del luogo in cui si sarebbe verificato il fatto.

La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando le eventuali responsabilità dei giovani coinvolti.

Sequestrati il robot e i telefoni dei sospettati

Durante i controlli, gli agenti hanno trovato il robot nel bagagliaio di un’automobile. Secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato il proprietario sedicenne a riporlo lì dopo l’episodio.

Oltre al dispositivo, alto circa 1,20 metri, la polizia ha sequestrato anche i telefoni cellulari dei due giovani, che potrebbero contenere elementi utili per chiarire quanto accaduto e ricostruire la diffusione del video sui social.

Gli investigatori stanno ora cercando di stabilire come funzionasse il robot al momento dei fatti e, soprattutto, se i suoi movimenti siano stati controllati intenzionalmente per avvicinarsi alla ragazza e toccarla. Saranno gli accertamenti a chiarire le circostanze dell’episodio e le eventuali responsabilità penali. Al momento, l’indagine è in corso e le ipotesi formulate dalla polizia dovranno essere verificate.