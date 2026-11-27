Via libera dell'Aula di Montecitorio al decreto scuola, tra le proteste delle opposizioni e con il governo che ha posto la fiducia.

L’Aula della Camera ha approvato il decreto scuola con 142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti. Il governo aveva posto la fiducia sul provvedimento, che aveva già ricevuto il primo sì dal Senato il 20 novembre. Il testo diventerà legge una volta firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Durante il voto le opposizioni hanno mostrato cartelli di protesta.

Su alcune misure il confronto è stato più acceso che sul resto del testo, in particolare sugli ebook, tema che al Senato aveva spaccato il centrodestra.

Tetto del 30% per gli studenti stranieri

Dall’anno scolastico 2027/2028, nelle classi prime della scuola primaria e secondaria la quota di studenti con cittadinanza non italiana che non hanno determinati requisiti di permanenza o frequenza non potrà superare il 30% del totale.

Tra questi requisiti rientrano, ad esempio, la nascita in Italia oppure la frequenza di due anni di infanzia o tre anni di scuola. Gli Uffici scolastici territoriali ripartiranno le iscrizioni in eccesso tra le scuole vicine.

Per gli istituti in difficoltà nell’applicare il limite è previsto un fondo di 3,4 milioni di euro nel 2027 e di 14,14 milioni annui dal 2028, destinato a corsi extracurricolari di potenziamento dell’italiano.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato sui social: “Rivendichiamo con orgoglio e convinzione il tetto agli stranieri che non conoscono la nostra lingua.” Valditara ha indicato la misura come uno strumento di integrazione.

Corsi per i genitori e divieto del volto coperto

Quando le barriere linguistiche dei genitori stranieri risultano persistenti, le scuole segnalano il caso ai servizi sociali, che possono attivare corsi gratuiti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. La mancata frequenza ingiustificata comporta sanzioni pecuniarie irrogate dal prefetto.

Il decreto introduce il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto o in modi che impediscano l’identificazione, con sanzioni amministrative. La misura è stata presentata come un divieto di burqa e niqab nelle aule.

La Flc Cgil, con la segretaria nazionale Gianna Fracassi, ha definito il tetto del 30% una misura di propaganda e ha criticato la sanzione per i genitori stranieri. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha giudicato il divieto del volto coperto una norma ridondante, già prevista dalle leggi vigenti. Ivana Barbacci, numero uno della Cisl Scuola, ha espresso dubbi sulle finalità delle misure e ha giudicato inopportune le sanzioni previste per i genitori.

Ebook, sostegno e altre novità

Il provvedimento prevede che gli editori di libri scolastici e universitari offrano anche la versione digitale a un prezzo pari al 50% di quello cartaceo. Su questa misura Forza Italia si era schierata contro, mentre Fratelli d’Italia era favorevole. Alla Camera la maggioranza si è ricompattata al momento del voto.

Il decreto modifica anche le regole per il Piano educativo individualizzato, con il termine di redazione fissato entro il 15 ottobre per gli alunni già iscritti. Sono inoltre previsti 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027 per la digitalizzazione dei servizi amministrativi, e il latino diventa insegnamento facoltativo dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado.

Il testo rende strutturali le immissioni in ruolo dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e proroga al 30 giugno 2027 il termine per la specializzazione sul sostegno tramite i percorsi attivati dall’Indire.