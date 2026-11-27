Dal prossimo anno cambieranno gli importi degli assegni previdenziali, con aumenti differenziati in base alla pensione percepita. Dal 1° gennaio 2027 scatterà infatti la rivalutazione legata all’inflazione, mentre la nuova Manovra potrebbe introdurre ulteriori modifiche ai criteri di calcolo. Sul tema è intervenuta Giorgia Meloni, che ha chiarito quali saranno le fasce maggiormente tutelate e quanto potrebbero crescere gli assegni, respingendo le accuse di tagli avanzate dalle opposizioni.

Ma a quanto ammonteranno gli incrementi e cosa cambierà per chi percepisce una pensione più alta?

“Nessun taglio dal governo, dal 2027 aumentano tutte”, pensioni: il video di Meloni sui social per fare chiarezza

Il sistema previdenziale si prepara a una nuova fase di adeguamenti economici. A partire dal 1° gennaio 2027, infatti, gli assegni pensionistici saranno aggiornati per tenere conto dell’aumento del costo della vita.

La questione è stata affrontata direttamente da Giorgia Meloni, che ha scelto i propri canali social per fornire alcune precisazioni dopo le contestazioni delle opposizioni sulle presunte riduzioni delle prestazioni. La premier ha respinto questa interpretazione, ricordando gli interventi effettuati dall’esecutivo negli ultimi anni: «Con questo governo nessuna pensione è stata mai tagliata.

Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate».

Il prossimo intervento interesserà sia chi percepisce assegni contenuti sia i pensionati con entrate mensili più elevate. La differenza riguarderà soprattutto il livello di protezione dall’inflazione: per gli importi che non superano circa 2.450 euro lordi al mese sarà riconosciuto l’intero adeguamento, mentre per le somme superiori entreranno in gioco percentuali progressivamente più basse. Meloni ha spiegato la logica di questa impostazione sottolineando: «Chi ha meno va protetto di più». Una linea che, secondo la presidente del Consiglio, tiene conto delle diverse possibilità economiche dei pensionati di fronte al rincaro delle spese quotidiane.

Quanto aumenteranno le pensioni nel 2027: le simulazioni sui cedolini

Per mostrare concretamente gli effetti della rivalutazione, nel video la premier ha illustrato alcuni esempi riferiti agli importi che potrebbero essere riconosciuti ogni mese. Un pensionato con un assegno lordo di 1.200 euro riceverebbe 38 euro aggiuntivi, mentre per una prestazione da 2.000 euro la somma salirebbe a 64 euro. Nel caso di una pensione da 3.000 euro, l’incremento indicato sarebbe invece vicino agli 82 euro. Gli adeguamenti riguarderanno anche chi supera i 5.000 euro mensili, ma il beneficio sarà proporzionalmente più contenuto rispetto a quello previsto per gli assegni inferiori.

Alla base dei calcoli c’è un indice dei prezzi del 3,2%, stabilito attraverso il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del Mef, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per comprendere le soglie occorre considerare il trattamento minimo Inps del 2026, pari a 611,85 euro: quattro volte questo valore corrispondono a 2.447,40 euro lordi. Con le regole ordinarie, la rivalutazione copre integralmente la quota fino a questo limite, mentre scende al 90% sulla parte compresa tra quattro e cinque volte il minimo e al 75% su quella che supera cinque volte tale parametro.

Rivalutazione, la Manovra introduce sei scaglioni: cosa succede alle pensioni più alte

Un ulteriore elemento da considerare è contenuto nell’articolo 55 della Legge di Bilancio 2027, attualmente sottoposta all’esame del Parlamento. La disposizione propone di modificare la distribuzione degli adeguamenti, sostituendo il sistema ordinario con una suddivisione più dettagliata degli importi pensionistici. Le percentuali previste dal disegno di legge sono:

100% per la quota che arriva fino a quattro volte il trattamento minimo;

85% per la parte tra quattro e cinque volte il minimo;

53% per quella tra cinque e sei volte il minimo;

47% per la fascia tra sei e otto volte il minimo;

37% per gli importi compresi tra otto e dieci volte il minimo;

32% per la quota che supera dieci volte il trattamento minimo.

Per quanto riguarda le tempistiche, l’Inps ha indicato gennaio 2027 come mese di partenza per l’applicazione degli incrementi, anche nei confronti di chi riceve una pensione superiore a quattro volte il minimo. Gli importi potrebbero tuttavia richiedere un successivo aggiornamento: qualora il Parlamento approvasse modifiche ai criteri di calcolo, le somme non corrispondenti alle nuove disposizioni verrebbero sistemate attraverso un conguaglio.

Nel difendere l’impostazione scelta dal governo, la presidente del Consiglio ha infine chiamato in causa anche le precedenti politiche previdenziali. Il riferimento è al periodo 2014-2018, quando, secondo Meloni, il recupero completo dell’inflazione era garantito soltanto fino a tre volte il trattamento minimo. L’attuale soglia viene invece fissata a quattro volte. «Perché la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi vogliamo proteggerla e chi ha meno margine per affrontare il costo della vita deve avere più tutela», ha concluso.