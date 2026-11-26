Il 26 novembre 2026, a Roma, la segretaria del Pd elly schlein ha parlato a margine dell’assemblea della Flc Cgil. Al centro dell’intervento c’è il lavoro sul programma del centrosinistra, con i tavoli tematici che hanno preparato il terreno per il confronto politico tra i leader.

Il tavolo politico e i nodi del fisco

Schlein ha riconosciuto l’utilità dei lavori dei tavoli tematici, che hanno prodotto «approfondimenti molto utili». Secondo la segretaria, ora il tavolo politico dovrà fare sintesi e chiudere le questioni rimaste aperte: «I tavoli tematici stanno lavorando e hanno fatto approfondimenti molto utili per il lavoro del tavolo politico, che adesso dovrà lavorare a fare sintesi e anche a sciogliere le ultime cose».

Alle domande sui nodi del fisco, Schlein ha risposto: «Il tavolo politico lavorerà per scioglierli».

Avs: accordo su patrimoni e tassa sulle grandi ricchezze

Lo stesso giorno, a margine dell’assemblea, il coportavoce di Avs Nicola Fratoianni si è detto fiducioso sull’esito dei tavoli sul programma. Fratoianni ha sostenuto che la coalizione troverà le convergenze e vincerà uniti le elezioni, e ha affermato: «Troveremo accordo anche su patrimoni, no questione bandierine».

Fratoianni ha indicato come punto decisivo la tassa sulle grandi ricchezze, su cui secondo lui tutti sono d’accordo, e ha precisato che si discute del come e non del se. Ha inoltre detto che le rendite finanziarie devono rientrare tra le ricchezze che contribuiscono, mentre i capannoni industriali potrebbero essere scorporati.

Bonelli: un contributo di solidarietà per i più ricchi

Il coportavoce di Avs Angelo Bonelli ha chiesto di restare fiduciosi, perché il centrosinistra non può permettersi di andare divisi alle elezioni. Ha poi rivolto un appello al Movimento 5 Stelle sul fisco: per Bonelli, individuare un contributo di solidarietà sulle grandi ricchezze è un passaggio ineludibile, e per questo ha usato le parole «Tassa su grandi ricchezze ineludibile».

Bonelli ha ricordato che in Italia ci sono novanta miliardari, con un patrimonio complessivo di 445 miliardi di euro, e ha sostenuto che chiedere loro un contributo, ad esempio per la sanità pubblica, sia un atto di giustizia sociale. Avs, ha aggiunto, non è disponibile a politiche di bilancio di austerity che taglino la spesa sanitaria, sociale e scolastica.