Morte di De Gennaro, il deputato forzista Giorgio Mulè parla dell'ex capo di Polizia e del suo impegno a tutela della politica e dei governi, in particolare del rapporto con Silvio Berlusconi

Giorgio Mulé deputato di Forza Italia è intervenuto a proposito del caso De Gennaro ed ha voluto tracciare un suo ricordo dell’ex capo della Polizia di Stato, in particolare senza far riferimento ad esperienza personale ma quanto più al leader del partito politico in cui milita, ovvero Silvio Berlusconi che conobbe da vicino De Gennaro nella sua esperienza politica ultra-ventennale.

Il caso Fininvest, come lo ha gestito De Gennaro

In particolare Mulé fa riferimento al caso Fininvest scoppiato dopo un articolo pubblicato da Giuseppe d’Avanzo e Attilio Bonzoni e relativo a Silvio Berlusconi nel 1994, poco prima della vittoria alle elezioni politiche che valse all’imprenditore milanese il primo governo a suo nome, Berlusconi I.

Bolzoni riferì a Ilda Boccassini di aver avuto quello scoop dallo stesso De Gennaro, una posizione che l’ex capo di Polizia in realtà ha sempre smentito anche davanti ai magistrati.

Mulè ha proseguito parlando dell’uso politico delle inchieste, rispedendo al mittente le accuse relative all’intervento del PM di Caltanissetta e portando come riferimento i casi degli anni 80 e 90 dove il governo di centrodestra permise alla Commissione Antimafia, che contava al proprio interno un numero maggiore di figure di sinistra, di fare audizioni a pentiti come Buscetta e Contorno senza sollevare polemiche.

Mulè, De Gennaro ha tutelato Berlusconi

Il deputato forzista Mulé nel parlare di De Gennaro ha spiegato come egli impegnato nel proprio lavoro abbia sempre operato per tutelare gli interessi dei capi di governo, senza distinzione di schieramento, che fossero di destra o di sinistra non era particolarmente rilevante e torna a parlare del caso esploso nel 1994.

In particolare parla di De Gennaro come di una persona che ha voluto tutelare Berlusconi, come riporta The Social Post, permettendogli di arrivare al ruolo di Premier senza dar peso alle parole di un pentito di Mafia – Buscetta – che non avevano alcun riscontro ulteriore.