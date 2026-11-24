La commissione Bilancio della Camera ha riesaminato gli emendamenti alla manovra e ne ha dichiarati inammissibili molti, comprese alcune proposte di Fratelli d’Italia e della Lega. Il lavoro sul testo entra ora nella fase di selezione, in vista della discussione in Aula.

Exit tax, il ricorso di FdI accolto

La commissione ha accolto il ricorso di FdI sull’emendamento a prima firma Ylenja Lucaselli, che riscrive la exit tax.

La norma si applicherebbe a chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall’Italia con almeno 2 milioni di redditi, tenendo conto dell’atteggiamento fiscale dei Paesi di destinazione. L’emendamento era stato inizialmente giudicato inammissibile per mancanza di coperture. È rientrato “alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente”, con la presunzione che la nuova platea non determini effetti peggiorativi rispetto al testo.

Non ha avuto la stessa sorte la proposta della Lega che aumentava l’Ires per liberare risorse per il fondo pensioni.

Marcatori per i cortei e spalmacrediti: ricorsi respinti

Non è andato a buon fine il ricorso di FdI contro la dichiarazione di inammissibilità dell’emendamento a firma Alessandro Urzì. La proposta prevedeva di dotare le forze dell’ordine di marcatori colorati per individuare i violenti nei cortei.

È stata giudicata inammissibile per estraneità di materia e resta presentata al decreto sicurezza.

Respinto anche il ricorso sulla modifica del partito della premier che esentava dalla norma spalmacrediti del Superbonus chi aveva già crediti nel cassetto fiscale al 31 dicembre 2026. Anche questa proposta è stata dichiarata inammissibile per mancanza di coperture.

Condono edilizio e sindaci a Palazzo Chigi

Matteo Salvini dà per acquisita l’intesa politica sul condono edilizio: “ci sarà di certo un emendamento di maggioranza”. Con giorgia meloni e Antonio Tajani, dice, “stiamo lavorando insieme”. Il testo però non c’è ancora. La formula del silenzio-assenso, cara al vicepremier leghista e accolta con più freddezza dagli alleati, solleva interrogativi sulla sua tenuta amministrativa.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, parla a nome dell’Anci. Ha spiegato di aver sentito “ne ho sentite talmente tante” ipotesi da preferire di aspettare la “proposta reale”. Uscendo da Palazzo Chigi, dopo la riunione straordinaria della Conferenza Stato-Città, ha fissato un principio: “Non possiamo far ricadere sui comuni problemi che sono decennali”.

Meloni è tornata a presiedere la Conferenza dopo 26 anni di assenza dei capi di governo. L’ultimo era stato Massimo D’Alema, nel 2000, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. I sindaci hanno chiesto più risorse per gli affitti, per il trasporto pubblico locale e per l’assistenza scolastica agli studenti con disabilità. Meloni si è detta disponibile a verificare “possibili spazi di manovra” durante l’esame parlamentare della legge di bilancio. Il condono resta fuori da questo confronto.

Giovani lavoratori, la flat tax e il calendario

Tra le misure che potrebbero cambiare c’è quella sugli aumenti salariali dei giovani lavoratori, tassati all’1% fino a 2.500 euro. FdI tratta con il Tesoro per sostituire la flat tax su questi incrementi con uno sconto fiscale più incisivo per chi firma il primo contratto a tempo indeterminato. L’emendamento Lucaselli prevede per gli under 30 di tassare solo la metà del reddito nel 2027 e il 70% l’anno successivo, entro un limite annuo di 50mila euro.

Sul tavolo restano anche il miliardo aggiuntivo per la sanità, le correzioni all’exit tax, i correttivi allo spalmacrediti e il possibile rinvio al 2029 del taglio di circa 7mila posti nella scuola. Il 16 dicembre la commissione Bilancio dovrà chiudere i lavori e il 18 la manovra dovrebbe approdare in Aula.