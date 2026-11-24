Il rapporto tra libertà individuale e autonomia finanziaria è al centro delle celebrazioni del decimo anniversario di We Do It Together, l’organizzazione non profit fondata dalla filmmaker italiana Chiara Tilesi. Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Tilesi ha scelto New York come palcoscenico per un messaggio che lega cinema, finanza e diritti civili.

La campanella del New York Stock Exchange

Martedì 24 novembre, presso la sede del New York Stock Exchange, Tilesi è stata invitata a suonare la tradizionale campanella di chiusura delle contrattazioni. Un gesto simbolico preceduto da un incontro internazionale alle 14, moderato dalla corrispondente di Class CNBC Stefania Spatti, che ha visto la partecipazione di figure chiave del mondo istituzionale e finanziario.

Al dibattito sono intervenuti Tara Dziedzic, responsabile delle quotazioni statunitensi del NYSE, e Mitushi Das, rappresentante del sistema delle Nazioni Unite. Le conclusioni sono state affidate all’ambasciatore italiano all’Onu, Giorgio Marrapodi, mentre ad aprire i lavori è stato il console generale d’Italia a New York, Giuseppe Pastorelli.

«Suoniamo la campanella oggi: da un lato chiudiamo i mercati, dall’altro apriamo una nuova era», ha dichiarato Tilesi durante l’evento, al quale era presente anche Marla Maples, ex moglie di Donald trump.

La produttrice ha proseguito sottolineando: «Un’altra nuova era in cui le donne possono essere indipendenti anche economicamente».

Il ruolo dell’istruzione e della cultura

Per il console Pastorelli, la scelta di portare questi temi nel cuore della finanza internazionale risponde a una necessità concreta. «La vera libertà di una donna nasce anche dalla sua indipendenza economica», ha affermato, aggiungendo con amarezza: «vorrei che non fossimo qui. Ma purtroppo» la violenza resta una realtà globale.

Gli interventi hanno toccato le radici culturali della discriminazione. Marrapodi ha evidenziato come gli strumenti legislativi, pur avanzati in Italia, non bastino da soli: «Dobbiamo sfidare gli stereotipi e possiamo farlo attraverso la sensibilizzazione. La parola chiave è istruzione». Tilesi ha ribadito la missione di We Do It Together, nata a Los Angeles nel 2015: «Ho fondato We Do It Together perché c’è bisogno di un grande cambiamento».

Times Square si illumina con “I AM”

Mercoledì 25 novembre, dalle 20, l’iniziativa si sposta a Times Square con la proiezione della campagna internazionale I AM. Sugli schermi della celebre piazza appariranno i volti di circa quaranta donne provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e delle istituzioni.

Il progetto, già presentato in Italia alla Fontana di Trevi e alla Mole Antonelliana, associa a ogni ritratto la scritta “I AM” completata da una parola scelta dalla protagonista per definire la propria identità. Tra i nomi annunciati figurano icone internazionali come Helen Mirren, Sharon Stone, Marisa Tomei, Dionne Warwick e Diane Warren, accanto a quattro eccellenze italiane: Laura Pausini, Gianna Nannini, Samantha Cristoforetti e Bebe Vio.

L’obiettivo è trasformare l’espressione individuale in un atto collettivo di empowerment, sfidando gli stereotipi che spesso imprigionano le donne nei media. We Do It Together punta infatti a creare il primo film studio non profit, seguendo un modello simile a quello del National Geographic, per finanziare opere che raccontino le donne senza filtri commerciali.

La strategia dell’organizzazione prevede ora la produzione di una serie di film, documentari e serie tv. Come precisato da Tilesi, Hollywood storicamente non finanzia pellicole fatte da donne, creando un vuoto che l’associazione cerca di colmare raccogliendo fondi per una produzione continua e diversificata, capace di rappresentare la complessità femminile a livello globale.