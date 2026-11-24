“Io sono distrutto, quando sto a casa vedo quella stanzetta di mia figlia, la vedo vuota. Io non ce la faccio a stare in casa“. Sono parole cariche di dolore quelle pronunciate da Marcello Carbonaro durante la sua deposizione in tribunale. L’uomo ha raccontato come è cambiata la sua vita dal 26 maggio 2025, il giorno in cui sua figlia Martina è stata uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci, che ha confessato il delitto.

La ragazza è stata colpita ripetutamente con una pietra all’interno di un casolare abbandonato ad Afragola, in provincia di Napoli. A distanza di mesi, il padre fatica ancora ad accettare quanto accaduto, soprattutto perché conosceva bene il giovane e lo considerava una persona di famiglia. Nel corso dell’udienza è stata ascoltata anche la sorella di Tucci, Giuseppina, che ha ricordato il periodo difficile vissuto dal fratello dopo la fine della relazione con Martina.

Il dolore del padre di Martina: “Avevo un’unica figlia”

Davanti ai giudici, Marcello Carbonaro ha raccontato il vuoto lasciato dalla morte della figlia. Ha spiegato che tornare a casa significa fare i conti ogni giorno con la sua assenza e con quella stanza che non è più abitata da Martina. Un dolore che, come ha spiegato lui stesso, gli rende difficile persino restare nella propria abitazione.

Il padre ha parlato anche del rapporto che aveva con Alessio Tucci e con la sua famiglia. Il ragazzo, oggi reo confesso dell’omicidio, era conosciuto da tempo dai Carbonaro e veniva trattato come uno di casa. Proprio per questo, la notizia del delitto ha rappresentato per Marcello uno shock difficile da superare.

“Io avevo un’unica figlia, ho dato tanta fiducia a questa famiglia“, ha dichiarato durante la deposizione. Parole che raccontano non soltanto la perdita di Martina, ma anche il senso di tradimento provato nei confronti di una persona alla quale era stata concessa fiducia.

Nonostante la sofferenza, l’uomo ha ripercorso anche le ore in cui si cercava disperatamente la ragazza, tra la notte del 25 e quella del 26 maggio 2025. In quei momenti, secondo quanto raccontato in aula, Tucci avrebbe persino finto di rendersi disponibile per aiutare nelle ricerche della sua ex fidanzata.

In aula anche la sorella di Alessio Tucci

Nel corso dell’udienza è stata ascoltata anche Giuseppina, sorella di Alessio Tucci. La donna ha ricordato il periodo successivo alla fine della relazione tra il fratello e Martina, soffermandosi sul malessere che il giovane avrebbe manifestato dopo la separazione.

La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle deposizioni raccolte durante il processo per l’omicidio della diciassettenne. Al centro dell’attenzione ci sono le circostanze del delitto e ciò che accadde nelle ore precedenti e successive alla morte della ragazza.

Martina Carbonaro è stata uccisa il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato di Afragola. Per il delitto è reo confesso l’ex fidanzato Alessio Tucci, che l’ha colpita con una pietra. La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale e continua a segnare la vita della famiglia della giovane.