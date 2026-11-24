Un violento frontale tra auto ha provocato due feriti e pesanti disagi alla circolazione nella giornata di oggi, martedì 24 novembre. L’incidente, avvenuto lungo la Statale 128 a Monastir, ha richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, mentre il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

I soccorsi, i rilievi dei carabinieri e le lunghe code lungo la Statale 128

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto a stabilizzarli prima del trasferimento in ospedale. Presenti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova, affiancati dai militari della stazione di Monastir, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

A supporto delle operazioni è arrivato anche il personale Anas, incaricato della gestione della viabilità e della messa in sicurezza del tratto interessato. Per consentire gli interventi e le verifiche, la Statale 128 è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente sulla Statale 128 a Monastir, scontro tra tre auto: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì 24 novembre 2026 lungo la Statale 128 Centrale Sarda, nel territorio di Monastir, in provincia di Cagliari.

Il sinistro si è verificato tra il primo e il secondo chilometro della strada, in località Mixeddu, nei pressi della zona industriale. Secondo le prime ricostruzioni de La Nuova Sardegna, due vetture che stavano percorrendo la carreggiata in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente per ragioni ancora da chiarire. Nell’impatto sarebbe rimasta coinvolta anche una terza automobile.

Il bilancio è di due feriti, entrambi conducenti dei veicoli, soccorsi dal personale sanitario del 118 e successivamente trasferiti in ospedale a Cagliari. Stando alle prime informazioni, per i due automobilisti è stato disposto il trasporto in codice giallo e arancione.