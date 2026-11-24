Milano, 24 nov. (askanews) – Come si organizza la manosfera italiana sui social media? Che cosa dice e come lo dice? Per rispondere a queste domande ActionAid ha mappato 100 profili Instagram collegati tra loro, ne ha analizzato i contenuti più rappresentativi confrontandoli con TikTok e Facebook.”Su Instagram a un profilo maschile creato da zero sono bastati 15 video e 5 mi piace per ricevere il primo contenuto tossico dopo soli un minuto e 25 secondi e si trattava di un profilo che non cercava attivamente contenuti misogini, ma informazioni sul calcio – spiega Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne Actionaid – all’inizio possono sembrare video di crescita personale, fitness, soldi o carriera ma poi video dopo video cominciano ad arrivare messaggi sulle donne presentate come un nemico”.

“Alla prima sessione di scrolling era tossico 1 video su 7, alla settima 47 su 50”, sottolinea.La manosfera italiana opera in prevalenza per mascheramento. Solo una minoranza dei profili adotta l’ostilità aperta, secondo ActionAid la maggioranza traduce la misoginia in competenza, consiglio, ironia, stile di vita o impegno civile. È questa capacità di presentarsi come coaching, satira o divulgazione ragionevole, a renderla diffusa e difficile da contrastare.Emergono 5 profili: “il divulgatore antifemminista”, la figura più diffusa e la più insidiosa, combina il registro divulgativo o giornalistico con i discorsi della delegittimazione del femminismo e del vittimismo maschile, si presenta come voce competente e ragionevole, che “spiega come stanno davvero le cose”.

È il volto “accettabile” della manosfera italiana e comprende buona parte della presenza femminile: le attiviste che si definiscono “antisessiste” o dedite alla difesa dei diritti degli uomini; “l’artista della seduzione, unisce il registro del coaching con i discorsi sulle relazioni e degli approcci, della maschilità in crisi, traduce la misoginia in un “metodo”: per sedurre, per migliorarsi, per riconquistare la virilità o, nella versione rivolta alle donne, per conquistare e tenere un uomo; “il militante identitario”, combina il registro militante e politico con il vittimismo maschile, della restaurazione delle gerarchie e, spesso, con una collocazione esplicita di destra o di estrema destra; “Il provocatore”, mescola il registro ironico e la provocazione strumentale con i discorsi sull’oggettificazione, del disprezzo sessuale o degli attacchi diretti al femminismo.

Veicola la misoginia attraverso l’umorismo, mantenendo la possibilità di negare (“era solo una battuta”) e delegando alla sezione commenti il lavoro più esplicito; “la donna di valore”, prodotta in prevalenza da creator donne, è la figura che incarna la femminilità tradizionale e la mostra come modello desiderabile.ActionAid propone una strategia che mette al centro l’uguaglianza di genere e che collega il cambiamento culturale alla trasformazione degli ambienti digitali. “Il governo ancora – aggiunge Katia Scannavini, codirettrice generale ActionAid Italia – ha una chance può entro il 14 giugno recepire la direttiva europea contro la violenza sulle donne online e al contempo potrebbe investire almeno il 40% dei fondi antiviolenza sulla prevenzione primaria”.