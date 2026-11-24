A Mestre i furti nei supermercati stanno diventando un problema sempre più difficile da gestire, tanto da costringere i punti vendita ad adottare misure insolite per proteggere la merce. Dal tonno in scatola alle confezioni di caffè, passando per formaggi, alcolici e prodotti per l’igiene dentale, diversi articoli sono stati spostati dietro le casse o custoditi in armadietti blindati.

Sullo sfondo il fenomeno della cosiddetta «banda del carrello», protagonista di tentativi di sottrazione di intere spese dal valore di migliaia di euro.

Mestre, supermercati nel mirino dei ladri: il tonno diventa un prodotto da ritirare alle casse

Acquistare una semplice scatoletta di tonno in alcuni supermercati di Mestre, nel Veneziano, è diventato meno immediato.

In diversi punti vendita, infatti, le confezioni originali sono state sostituite da riproduzioni di cartone vuote, accompagnate dall’avviso: «Consegnala alla cassa e avrai il tuo prodotto». In altri esercizi, invece, un cartello invita i clienti a rivolgersi direttamente al personale. Una misura introdotta per contrastare i continui taccheggi e la successiva rivendita illegale della merce, che secondo le ricostruzioni interesserebbe soprattutto la zona di Corso del Popolo e via Tasso.

I responsabili dei supermercati raccontano di aver sperimentato diverse soluzioni senza riuscire a fermare il fenomeno. «Ormai le abbiamo provate tutte», spiegano, descrivendo una situazione che li ha costretti a modificare le modalità di esposizione dei prodotti.

Le restrizioni non riguardano soltanto il tonno. Il formaggio grana viene protetto con confezioni antitaccheggio, mentre il salmone è stato spostato vicino alle casse. All’ipermercato Cadoro di via Torino, alcuni articoli sono invece custoditi in armadietti blindati, accessibili soltanto con l’intervento di un dipendente. Tra i prodotti sorvegliati figurano bottiglie di gin da oltre 20 euro, rasoi, confezioni di caffè Illy e Lavazza e persino articoli per la pulizia delle protesi dentali, dal costo compreso tra circa 2 e 9 euro. Secondo gli esercenti, anche questi beni finirebbero nel mercato parallelo, dove vengono rivenduti a prezzi dimezzati.

La banda del carrello in Veneto: tentativi di furto per migliaia di euro

Oltre ai taccheggi dei singoli articoli, i supermercati devono affrontare anche i tentativi di sottrazione di interi carrelli. È il caso della cosiddetta «banda del carrello», segnalata in diverse province del Veneto e attiva anche in un ipermercato di Mestre. Il gruppo utilizzerebbe una tecnica precisa: riempire i carrelli con prodotti costosi, nascondendo la merce nella parte inferiore sotto sacchetti di patatine o strofinacci, per poi tentare di uscire senza passare dalle casse. Il valore della spesa potrebbe raggiungere i 4-5 mila euro. Tra gli articoli più ricercati figurano alcolici, cartucce per stampanti, cosmetici, creme e spazzolini elettrici con relativi ricambi. Secondo le segnalazioni degli addetti alla sicurezza, i componenti sarebbero prevalentemente originari dell’Europa orientale e agirebbero in maniera organizzata, utilizzando anche auricolari per comunicare durante i tentativi di furto.

Per contrastare il fenomeno, gli operatori della sicurezza privata hanno rafforzato la collaborazione tra i diversi esercizi commerciali. Sono stati attivati anche gruppi WhatsApp per condividere fotografie e segnalazioni di persone sospette, così da facilitare il riconoscimento dei responsabili e prevenire nuovi episodi.