A Boschetto, frazione di Chivasso, la caldaia della scuola primaria non funziona da tre inverni. Martedì 24 novembre alcuni genitori hanno riportato i figli a casa dopo otto ore al freddo. La denuncia e le richieste.

Martedì 24 novembre, alla scuola primaria di Boschetto, una frazione di Chivasso, la pazienza di alcune famiglie si è esaurita. Dopo aver scoperto che i propri figli erano rimasti seduti nelle aule fredde con indosso i giubbotti, alcuni genitori hanno deciso di interrompere le lezioni e riportare i bambini a casa. Il motivo? L’impianto di riscaldamento, ancora una volta fuori uso.

La situazione, denunciata dalle famiglie, non riguarda un guasto isolato ma un problema strutturale che si trascina da almeno tre inverni. Il plesso in questione è quello di via San Francesco, appartenente all’Istituto Comprensivo Alessandro Dasso. Secondo quanto riferito, martedì mattina è stato il secondo giorno consecutivo in cui la caldaia è andata in blocco, lasciando gli alunni senza adeguato riscaldamento durante le ore di lezione.

Il ciclo del lunedì e le segnalazioni ignorate

La dinamica descritta dalle famiglie è ripetitiva e logorante. Una madre, parlando a nome del gruppo dei genitori, ha spiegato come il disservizio colpisca soprattutto il lunedì mattina, subito dopo il fine settimana. «Non ne possiamo più», afferma la donna, descrivendo un meccanismo ormai noto: «Ogni settimana la stessa storia: veniamo a sapere che i bambini restano seduti al freddo per otto ore.

Il caldaista arriva, interviene e la scuola torna a scaldarsi solo nel pomeriggio».

Il tecnico era intervenuto anche nella mattinata precedente, quella di lunedì, ma il suo lavoro non era bastato a garantire una temperatura accettabile nelle aule. Martedì, alla riapertura della scuola, l’impianto risultava nuovamente fermo. Di fronte a questa reiterazione, le famiglie lamentano inoltre una scarsa comunicazione tempestiva riguardo ai disservizi da parte degli enti competenti.

L’ultimatum: cambiare la caldaia o chiudere la scuola

Le proteste non sono nuove. La madre che ha sollevato il caso sostiene di aver inviato diverse comunicazioni ufficiali sia alla dirigenza scolastica sia al Comune di Chivasso, utilizzando email e PEC. La risposta, però, non sarebbe mai arrivata. «Ho mandato mail e Pec a dirigenza e Comune, ma non ho mai ricevuto risposta», dichiara la genitrice, sottolineando come il problema fosse noto alle istituzioni da tempo.

A Boschetto la comunità scolastica è piccola ma significativa: complessivamente 42 alunni frequentano la struttura, di cui 36 alla primaria e 6 alla scuola dell’infanzia. Per le famiglie, la dimensione ridotta dell’istituto non può giustificare una deroga ai diritti fondamentali degli studenti. Come scritto nella lettera indirizzata alle autorità locali: «Capisco che la scuola sia piccola e con pochi alunni, ma se rimane aperta i nostri figli hanno lo stesso diritto di stare al caldo degli altri studenti».

La richiesta avanzata dai genitori assume ora i toni di un ultimatum netto, volto a ottenere una soluzione definitiva piuttosto che riparazioni temporanee. «O si cambia la caldaia o si chiude la scuola e i bambini vengono trasferiti altrove», è la posizione ferma delle famiglie. Mentre la caldaia dovrebbe essere tornata a funzionare dopo l’ennesimo intervento, resta il dubbio sul perché il guasto continui a ripresentarsi ciclicamente e se siano previsti lavori strutturali sull’impianto per evitare che i prossimi inverni portino con sé le stesse disagiate condizioni.