Marco Baldi, professore di 51 anni, è stato trovato esamine lungo la ciclopedonale di via Fiume a Zanica (Bergamo) nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 novembre 2026. A nulla sono serviti i soccorsi.

Marco Baldi, professore di 51 anni, è stato trovato esamine lungo la ciclopedonale di via Fiume a Zanica (Bergamo) nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 novembre 2026. A nulla sono serviti i soccorsi. Ecco chi era la vittima.

Bergamo, professore trovato esamine lungo la ciclopedonale

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 novembre 2026, intorno alle ore 17.30 un passante ha notato il corpo esamine di un uomo lungo la ciclopedonale di via Fiume, alla periferia di Zanica, in provincia di Bergamo.

Subito è stato dato l’allarme ma, nonostante l’arrivo dei soccorsi, per l’uomo a terra non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Da quanto si apprende, l’uomo stava rientrando a casa dopo aver pranzato assieme alla madre. La vittima, che si chiamava Marco Baldi, è morto con tutta probabilità per cause naturali, sarebbe infatti stato stroncato da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta.

Marco Baldi, chi è il professore trovato morto lungo la ciclopedonale: stava rientrando a casa dopo un pranzo con la madre

Come appena visto, nel tardo pomeriggio di ieri si è consumata una tragedia lungo la ciclopedonale di via Fiume, alla periferia di Zanica, nel Bergamasco, dove un uomo è morto probabilmente dopo aver accusato un malore in sella alla propria bici.

La vittima si chiamava Marco Baldi, aveva 51 anni ed era un insegnante di educazione civica, al momento al liceo artistico statale Giacomo e Pio Manzù di Bergamo. Baldi era impegnati anche in diversi progetti a sostegno degli studenti con disabilità. Era anche formatore Coni riconosciuto e arbitro di pallavolo per il Comitato regionale della Federazione italiana di pallavolo. Era laureato all’Università di Milano. Lascia l’anziana madre, con la quale aveva pranzato prima di accusare il malore, e la cugina Raffaella. A breve sarà resa nata la data dei funerali.