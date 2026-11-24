Mirizzi (Politecnico Milano), ‘la logistica ridisegna tempi e luoghi dell'a...

Mirizzi (Politecnico Milano), ‘la logistica ridisegna tempi e luoghi dell'a...

“La logistica ha sicuramente un ruolo fondamentale all’interno della sanità, non con l’obiettivo di sostituirsi all’attività clinica, ma ridisegna il momento e il luogo in cui la cura arriva alla persona”. Sono le parole di Roberta Mirizzi, responsabile del tavolo di lavoro Logistics hea...