“Abbiamo deciso, con il grande aiuto e il coordinamento dell’ospedale Niguarda e del Bambino Gesù, di avviare uno studio multicentrico per mettere a sistema i dati e le informazioni che emergevano dall'applicazione del progetto”. Lo ha detto Silvia Rocchi, co-fondatrice, dg e vicepresidente d...

“Abbiamo deciso, con il grande aiuto e il coordinamento dell’ospedale Niguarda e del Bambino Gesù, di avviare uno studio multicentrico per mettere a sistema i dati e le informazioni che emergevano dall’applicazione del progetto”. Lo ha detto Silvia Rocchi, co-fondatrice, dg e vicepresidente di C’è da fare Ets, all’incontro con la stampa dedicato alla seconda edizione di Cdf SafeTeen, il progetto per la salute mentale degli adolescenti promosso dall’associazione C’è Da Fare Ets in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e UniCredit a Roma.

Ha aggiunto Maria Pontillo, psicoterapeuta presso l’Unità complessa di Neuropsichiatria dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma: “Alla fine del primo anno di intervento è stata osservata una riduzione delle manifestazioni psicopatologiche acute: riduzione dei comportamenti aggressivi, del cutting, della tendenza ad attaccare il proprio corpo, ma anche del numero di accessi in pronto soccorso e nessun nuovo tentativo di suicidio”.

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