Morta durante la missione in Perù, ipotesi arresto cardiaco: la giovane infermiera di Zero Branco si è spenta nella notte tra il 19 e il 20 novembre a Vilcabamba.

Aveva lasciato il lavoro e la propria casa per dedicarsi alle persone più bisognose in Sudamerica, ma la sua esperienza si è interrotta tragicamente. Beatrice Gallo, infermiera di 26 anni originaria di Zero Branco, è morta improvvisamente in Perù, dove si trovava da oltre un anno come volontaria dell’Operazione Mato Grosso.

Beatrice Gallo morta a 26 anni in Perù: la giovane infermiera era partita per aiutare i più poveri

Laureata in infermieristica nel 2024, Beatrice lavorava in una casa di riposo a Zero Branco, dove si prendeva cura degli anziani. Nel settembre 2025 aveva però deciso di lasciare il proprio impiego per partire alla volta del Sudamerica e partecipare a un progetto di volontariato promosso dall’Operazione Mato Grosso. Quella che inizialmente avrebbe dovuto essere un’esperienza di sei mesi si era trasformata in una permanenza più lunga: la giovane aveva infatti scelto di continuare il proprio percorso missionario, con l’intenzione di rientrare in Italia prima di Natale.

A Vilcabamba metteva a disposizione le proprie competenze professionali nei piccoli dispensari sanitari presenti sul territorio, occupandosi dell’assistenza alle persone che vivevano nelle comunità locali.

Il suo contributo, tuttavia, non si limitava all’ambito sanitario: partecipava anche alle attività dedicate ai ragazzi, tra doposcuola, animazione e teatro. La solidarietà era un valore che Beatrice coltivava da anni, attraverso campi di lavoro, iniziative di raccolta fondi e attività organizzate dalla parrocchia.

Beatrice Gallo trovata morta nella sua stanza in Perù: inutili i soccorsi

Sarebbe stato un amico a trovare Beatrice Gallo, la giovane infermiera di 26 anni originaria di Zero Branco, in provincia di Treviso, nella sua stanza a Vilcabamba, in Perù. Non riuscendo a raggiungerla telefonicamente, l’uomo si era preoccupato e aveva deciso di andare a controllare di persona. Quando è arrivato, però, per la ragazza non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto hanno provato a rianimarla, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Tra le ipotesi sulle cause del decesso ci sarebbe un arresto cardiaco sopraggiunto durante la notte, anche se le circostanze della morte restano da chiarire.

La notizia della scomparsa, avvenuta venerdì 20 novembre, è stata comunicata ufficialmente dall’Unità pastorale Zerotina: «Con profondo dolore condividiamo la notizia che venerdì 20 novembre, in Perù, è venuta a mancare improvvisamente la nostra carissima Beatrice Gallo, che viveva lì un’esperienza missionaria con l’Operazione Mato Grosso». Anche don Silvano Perissinotto, della Collaborazione pastorale zerotina e direttore dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Treviso, ha voluto ricordarla sottolineandone il carattere solare, la dedizione al lavoro e la naturale predisposizione ad aiutare gli altri.

Il padre Alberto ha affidato il proprio dolore a poche parole: «Il nostro dolore è indescrivibile, non ho molte parole da dire». La famiglia attende ora il rimpatrio della salma, previsto indicativamente entro il fine settimana, mentre non è stata ancora stabilita la data dei funerali.