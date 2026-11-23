Il bilancio delle vittime dell’attacco russo contro il centro abitato di Dymer, nella regione di Kiev, continua a salire. Secondo il conteggio riportato dalle autorità, sono almeno 11 i morti e sei i feriti. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono tra le macerie di un edificio colpito dal bombardamento.

Il bombardamento ha colpito un palazzo di cinque piani nel distretto di Vyshhorod.

L’impatto ha provocato un incendio e la distruzione di una parte dell’edificio. La zona è ancora presidiata dai soccorritori, che lavorano su un edificio parzialmente crollato.

Il recupero dei sopravvissuti tra le macerie

Il governatore della regione di Kiev, Tymur Tkachenko, ha confermato il ritrovamento dell’undicesima vittima intorno alle 7.20 del mattino.

Nel corso dei soccorsi una donna di 79 anni è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale.

Tra gli interventi più difficili c’è quello che ha permesso di recuperare un bambino di sette anni, rimasto sepolto per quasi 14 ore. Il piccolo è stato trovato vivo e in condizioni stabili. Le ricerche proseguono, ma i soccorritori devono interrompere a più riprese il lavoro per la minaccia di nuovi attacchi russi e per i continui allarmi aerei.

Altri attacchi nella regione

Nella stessa giornata sono stati segnalati altri due attacchi mortali nella regione. Un drone ha colpito un supermercato a Vyshneve, uccidendo due persone e ferendone otto. Un bombardamento a Bila Tserkva ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre quattro persone.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato i continui attacchi russi, che ha definito atti di terrore. La regione di Kiev osserverà una giornata di lutto per le vittime di Dymer.