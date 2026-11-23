Finanza e mercati

Il gas torna a correre sui mercati europei: future oltre i 96 euro e attesa per un'ondata di freddo

Il prezzo del gas naturale è tornato a salire sui mercati europei. Il prezzo è arrivato a sfiorare i 93 euro al megawattora, con un rialzo del 5%. Nella notte i contratti future avevano registrato un’impennata fino all’8,6%, superando i 96 euro, il maggior aumento intraday in oltre una settimana.

Il rialzo sulla piazza Ttf di Amsterdam

Venerdì 20 novembre 2026, alle 13:55, la rimonta del gas proseguiva sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di dicembre guadagnavano il 3,33% e si portavano a 87,25 euro al MWh, risalendo sopra la soglia dei 70 euro. Il movimento seguiva i minori flussi dalla Norvegia e l’ondata di freddo preannunciata in Europa.

Freddo e scorte ridotte alla base del rialzo

Il mercato era avviato verso il terzo giorno consecutivo di crescita. L’aumento dei prezzi è legato alle previsioni di un’ondata di freddo, che potrebbe mettere ulteriore pressione sulle scorte già ridotte dalle interruzioni delle esportazioni.

I valori riportati nelle diverse rilevazioni non coincidono perché si riferiscono a momenti diversi della giornata.

Il dato di 93 euro al megawattora indica il livello raggiunto dal prezzo del gas, mentre quello di 87,25 euro è il valore dei contratti future di dicembre rilevato alle 13:55 di venerdì 20 novembre 2026.