Finanza e mercati

Enav supera i 2 milioni di voli e registra robusti risultati finanziari, con prospettive ancora più ottimistiche per il prossimo anno.

Al 30 settembre Enav ha comunicato un risultato senza precedenti: 2 milioni di voli gestiti sul territorio nazionale nei primi nove mesi dell’anno. Il dato supera le previsioni di lungo termine e conferma la fase di forte espansione del trasporto aereo italiano.

Il nuovo traguardo nasce da un aumento complessivo del traffico sia nelle rotte aeree che nei terminal.

In termini di unità di servizio, il traffico di rotta è salito del 7,2 %, mentre quello di terminale è progredito del 4,8 % rispetto allo stesso periodo del 2025.

Le cifre economiche dei primi nove mesi

Dal punto di vista finanziario, Enav registra una performance solida. I ricavi consolidati hanno toccato gli 812,8 milioni di euro, segnando una crescita dell’8,6 % rispetto allo stesso arco temporale dell’anno precedente.

Tale incremento è accompagnato da un utile netto consolidato di 90,9 milioni di euro**, che rappresenta un balzo del **36,5 %**.

EBITDA e flusso di cassa in crescita

Il EBITDA è pari a 212,7 milioni di euro, con un +18 % rispetto ai primi nove mesi del 2025. Il free cash flow ha raggiunto i 237,3 milioni, migliorandosi del **20,1 %** e confermando la capacità dell’azienda di generare liquidità in maniera sostenibile.

Prospettive per il 2026: nuovi obiettivi di crescita

Alla luce dei risultati, Enav ha rivisto al rialzo la propria guidance per il 2026. Le previsioni indicano una crescita del traffico di rotta intorno al **7 %**, rispetto alla precedente stima leggermente inferiore al 6 %. L’EBITDA dovrebbe aumentare tra l’8 % e il 10 %, superando il range iniziale di +6 %/+8 %.

L’amministratore delegato Igor De Biasio ha sottolineato che “il trasporto aereo nazionale attraversa una fase di forte espansione e i risultati dei primi nove mesi confermano il ruolo da protagonista di Enav”. Ha inoltre evidenziato la posizione di rilievo dell’Italia nel panorama europeo, dove la crescita dei voli consolida la centralità del Paese nelle rotte internazionali.

Enav si impegna a mantenere alti standard di sicurezza, efficienza e continuità del servizio, considerandoli non solo un motivo di soddisfazione ma anche una responsabilità verso l’intera nazione.