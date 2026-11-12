Il CEO del colosso dell'intelligenza artificiale e dell'informatica è stato rimosso dal ruolo di presidente dopo l'affair sentimentale che lo ha visto pesantemente implicato.

Il mondo di NVidia società leader del mondo dell’informatica con ingenti spese per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale ha subito un pesante shock dopo la rivelazione del tradimento della moglie del CEO Jensen Huang, anche se a sua volto l’uomo avrebbe ammesso di aver avuto una relazione con una donna presente all’interno dell’azienda di cui è presidente.

Caos Nvidia, cosa è accaduto al CEO Jensen Huang

Il nome al centro della questione è quello di Jensen Huang CEO di Nvidia che avrebbe avuto per diverso tempo una relazione extra coniugale con un manager della sua azienda. La relazione sarebbe nata tramite la presentazione da parte del marito della donna al leader della società.

Come riportato da diverse testate statunitensi, tra cui il Wall Street Journal e il New York Times, sarebbe stato il marito della donna, tale Kang Wei, a presentarla all’AD Whang. Addirittura l’uomo per due anni ha scherzato sul fatto che la propria consorte avesse una relazione extraconiugale con lo stesso Whang.

A far parlare non solo la relazione con Alice Whang ma anche quella appena scoperta e diramata, con la vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario, Kimberly Powell, donna di 48 anni anche lei impegnata in un matrimonio. La certezza della relazione tra Whang e Powell sarebbe arrivata durante una conferenza dello scorso marzo tenutasi in un hotel di San José in California, dove i due sono stati visti scambiarsi effusioni in pubblico.

Il CEO di Nvidia si sarebbe dimesso, chi prenderà il suo posto

Il CEO di Nvidia Whang sarebbe sul punto di dimettersi dal proprio ruolo e vi è ora il toto sulla sostituzione ai vertici di una delle società più potenti nel mondo dell’informatica.

Inizialmente si era parlato di un ingresso dei figli, come ci si auspicherebbe ma stando a Bloomberg, giornale informato sulle questioni interne, ci sarebbe un altro nome con un curriculum più appetibile: Nico Caprez, genero di Whang e vicepresidente per le infrastrutture globali dell’IA.

Un’ulteriore opportunità sarebbe quella del CEO ad interim, su questo fronte, nel caso venisse considerato il profilo più accreditato è quello di Coline Kress, direttrice finanziaria dell’azienda.

L’addio di Jensen Whang è ormai dato per certo, ora non resterà che attendere il risultato derivato dall'”effetto domino” sulle gerarchie societarie interne al gruppo tecnologico.