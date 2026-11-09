Terremoto su Orban, arrestato il fratello: accusa gravissima

Un arresto che scuote la politica ungherese e riporta sotto i riflettori la famiglia dell’ex premier. Áron Orbán, fratello minore di Viktor Orbán, è stato fermato con l’accusa di traffico di esseri umani nell’ambito di un’inchiesta su un presunto sistema illecito per facilitare il rilascio di visti e permessi di soggiorno a cittadini stranieri.

Arrestato il fratello di Viktor Orbán: l’accusa è traffico di esseri umani

Il nome di Áron Orbán, fratello minore dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, è finito al centro di un’inchiesta giudiziaria per presunto traffico di esseri umani. La notizia, inizialmente diffusa dal portale d’informazione Kontroll, è stata successivamente confermata dall’attuale premier Péter Magyar, che ha riferito sui social del fermo.

L’operazione delle autorità ha interessato Budapest e altre due località della contea di Pest, dove sono state arrestate diverse persone nell’ambito di due procedimenti penali.

A condurre gli interventi sono stati gli investigatori della Polizia investigativa nazionale (Nni) insieme agli agenti dell’Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni (Nvvh), organismo anticorruzione istituito dal nuovo governo.

Durante le operazioni sono state effettuate anche numerose perquisizioni domiciliari. «Secondo quanto riportato dalla stampa, il fratello minore di Viktor Orbán, Áron Orbán, è stato posto in stato di fermo con l’accusa di traffico di esseri umani», ha scritto Magyar, precisando che le indagini delle autorità competenti sono ancora in corso. Ulteriori informazioni sui reati contestati e sugli sviluppi investigativi erano attese nel corso del pomeriggio.

L’inchiesta sui visti per gli stranieri e la replica dell’ex premier Viktor Orbán

Al centro degli accertamenti ci sarebbe un presunto meccanismo per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi lavorativi, soprattutto a favore di cittadini provenienti dal Vietnam e dal Nepal. Le prime ricostruzioni giornalistiche sui rapporti d’affari di Áron Orbán e dei suoi collaboratori erano emerse già nel maggio 2025. Secondo quanto riportato dal portale Telex, alcune società riconducibili al fratello dell’ex premier avrebbero potuto favorire l’accesso ai visti ungheresi, validi anche per l’area Schengen, attraverso l’iscrizione dei cittadini stranieri a brevi corsi, della durata di due giorni, presso l’Università di Pécs.

Sarebbe emersa anche una registrazione audio nella quale Áron Orbán parlava di pratiche per i visti bloccate dalle autorità. Alcuni intermediari, facendo riferimento a presunti rapporti con funzionari influenti, avrebbero promesso di accelerare le procedure amministrative in cambio di denaro. In un procedimento collegato, la Procura centrale investigativa aveva già interrogato quattro persone: due sospettati erano stati sottoposti a custodia cautelare per un mese dopo aver ricevuto anticipatamente 17mila euro da un imprenditore, con la promessa di facilitare il rilascio di permessi di soggiorno per lavoro.

La vicenda ha provocato la reazione di Viktor Orbán, che ha respinto le accuse di strumentalizzazione politica e ha indicato nell’inchiesta un tentativo di colpire direttamente la sua figura. «La resa dei conti è uno strumento di distrazione», ha dichiarato, sostenendo che il governo di Magyar stia utilizzando le indagini per distogliere l’attenzione da altre questioni politiche, tra cui la gestione degli archivi della polizia segreta dell’epoca comunista. L’ex premier ha poi attaccato duramente il suo successore, accusandolo di ricorrere a metodi riconducibili alla precedente polizia segreta per eliminare gli avversari e consolidare un sistema a partito unico. La sua conclusione è stata netta: «Il bersaglio sono io, mio fratello è solo uno strumento».