Affluenza senza precedenti e sfida aperta: l’Ungheria alle urne tra continuità politica, richiesta di cambiamento e futuro nei rapporti con l’Europa.

Le elezioni in Ungheria si confermano un passaggio cruciale per il futuro politico del Paese, segnate da un’affluenza record e da una sfida particolarmente serrata tra governo e opposizione. Il voto assume un valore decisivo non solo per gli equilibri interni, ma anche per il posizionamento internazionale di Budapest.

Elezioni Ungheria: partecipazione record e clima nei seggi

L’Ungheria ha vissuto una giornata elettorale segnata da una partecipazione senza precedenti, con un’affluenza in costante crescita fin dalle prime ore del mattino. Già alle 9 si era recato alle urne il 16,9% degli elettori, dato rapidamente salito al 37,98% alle 11 e al 54,14% alle 13, evidenziando un coinvolgimento nettamente superiore rispetto al 2022.

Nel pomeriggio la tendenza si è consolidata: alle 15 aveva votato il 66% degli aventi diritto, mentre alle 17 si è raggiunto il 74,2%, superando il totale finale della precedente tornata elettorale. Poco prima della chiusura, alle 18.30, la partecipazione ha toccato il 77,8%, confermando un risultato destinato a entrare nei record storici del Paese.

Nella capitale Budapest, l’elevata affluenza si è tradotta in code lunghe e attese prolungate, in particolare nei seggi destinati agli elettori fuori sede, limitati per legge a un solo punto per distretto. Il clima, tuttavia, è rimasto fortemente partecipativo, con appelli diffusi alla mobilitazione. Il sindaco ha incoraggiato i cittadini con parole emblematiche: “Scrivete anche voi la storia! La penna è lì, nella cabina elettorale!”, pur avvertendo della necessità di pazienza per i rallentamenti organizzativi. L’alta affluenza riflette un’elezione percepita come decisiva, capace di ridefinire gli equilibri politici nazionali.

Elezioni Ungheria, affluenza da record con numeri storici. Le reazioni di Orban e Magyar

La competizione elettorale si è sviluppata in un contesto di forte polarizzazione, con il confronto tra il premier uscente e il suo sfidante carico di implicazioni per il futuro dell’Ungheria. Il sistema elettorale misto, che assegna 199 seggi tra collegi uninominali e quota proporzionale, continua a suscitare dibattito: nelle aree rurali bastano meno voti per ottenere un seggio rispetto alle grandi città, un fattore che può incidere significativamente sull’esito finale. Per questo motivo l’opposizione ha insistito sulla necessità di una vittoria ampia, sottolineando come solo una maggioranza consistente possa modificare realmente gli equilibri parlamentari.

Durante la giornata, entrambi i leader hanno cercato di mobilitare gli elettori con messaggi diretti. Viktor Orban ha invitato alla partecipazione sottolineando l’incertezza del risultato: “Il destino del Paese può dipendere da un solo voto”, aggiungendo che “la pace e la sicurezza dell’Ungheria sono in gioco“. Dopo aver votato, ha ribadito la propria fiducia dichiarando: “Sono qui per vincere”, ma ha anche riconosciuto che “la decisione del popolo debba essere rispettata”, insistendo sulla difesa della sovranità nazionale e criticando le pressioni esterne.

Dall’altra parte, lo sfidante Peter Magyar ha mostrato ottimismo, affermando che il suo partito vincerà e che resta da capire se con una maggioranza semplice o assoluta. Ha inoltre delineato le priorità in caso di successo, tra cui il rafforzamento dei rapporti con l’Unione europea, lo sblocco dei fondi comunitari e l’introduzione di misure anticorruzione. Nel suo messaggio più ampio ha definito la scelta elettorale come cruciale, sostenendo che il Paese è chiamato a decidere “tra Est e Ovest, tra propaganda e onesto dibattito pubblico”. Allo stesso tempo ha invitato i cittadini a vigilare sul corretto svolgimento del voto, ricordando che “la frode elettorale è un reato gravissimo”.

La giornata è stata accompagnata anche da accuse incrociate di irregolarità, tra segnalazioni di presunte pressioni sugli elettori e sospetti tentativi di compravendita di voti.

Chiusura dei seggi e attesa per i primi risultati: confermata l’affluenza record

Si sono concluse le operazioni di voto in Ungheria, con le prime proiezioni attese a partire dalle 20. La giornata elettorale di domenica 12 aprile si è distinta per una partecipazione eccezionale: alle 18:30 aveva già votato il 77,8% degli aventi diritto, un dato che supera nettamente il precedente primato del 2002, quando l’affluenza si fermò al 70,5%.

La chiusura dei seggi alle 19 ha dato il via immediato allo scrutinio nella sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar. Secondo il calendario ufficiale, le prime indicazioni sull’esito del voto saranno diffuse in serata dall’Ufficio nazionale elettorale, mentre per un quadro più completo sarà necessario attendere le ore successive.

L’ultima rilevazione effettuata alla vigilia del voto, come riportato dal The Guardian, indicava un vantaggio per il partito di opposizione Tisza guidato da Peter Magyar, accreditato del 55% delle preferenze, contro il 38% attribuito a Fidesz del premier Viktor Orban. Il dato emerge da un’indagine realizzata dall’istituto Centro 21 e resa nota subito dopo la chiusura dei seggi. Tuttavia, si tratta di sondaggi condotti prima delle elezioni e non di exit poll: per questo motivo devono essere interpretati con prudenza e non possono essere considerati indicativi del risultato finale.