Ebola in Africa centrale: chiusura temporanea del confine Uganda-DRC e rafforzamento degli interventi sanitari

L'epidemia di Ebola in DRC e i casi collegati in Uganda hanno portato alla chiusura temporanea del confine e a un'accelerazione degli interventi umanitari e dei controlli aeroportuali per limitare la diffusione.

Il peggioramento del focolaio di Ebola nell’est della Repubblica democratica del Congo ha spinto le autorità regionali e internazionali a intensificare le misure di contenimento. Il 28 maggio 2026 l’Uganda ha annunciato la chiusura del proprio confine con la DRC per un periodo di quattro settimane, dopo la conferma di almeno sette casi, di cui un decesso, e la messa in osservazione di centinaia di persone potenzialmente esposte.

Nel frattempo l’Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato, il 17 maggio 2026, l’evento come emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, sottolineando la complessità della risposta richiesta.

Risposta medica sul campo e ruolo delle ong

Di fronte all’espansione del contagio, medici senza frontiere ha mobilitato team medici e logistici per un’azione di emergenza su larga scala coordinata con le autorità congolesi e la WHO.

L’organizzazione ha comunicato l’invio di personale con esperienza nelle febbri emorragiche e la pianificazione di circa 50 operatori internazionali destinati principalmente alla provincia di Ituri, considerata l’epicentro dell’epidemia, che si affiancano a circa 480 professionisti locali assunti per il progetto. Forniture essenziali e materiali sanitari sono state instradate sia da Kinshasa sia dal centro logistico di MSF a Kampala per sostenere gli interventi nelle aree colpite.

Tracciamento dei contatti e continuità delle cure

Una delle sfide principali è bilanciare il trattamento dei casi di Ebola con la garanzia dell’accesso alle cure per altre patologie a elevata mortalità nella regione, come malaria, colera e HIV. MSF ha messo in evidenza la necessità di condurre efficaci operazioni di contact tracing, isolare e curare i pazienti affetti, e al contempo mantenere attive le strutture sanitarie per malattie endemiche. L’approccio richiede personale sanitario specializzato, innovazioni logistiche e un’attenzione costante alla sicurezza degli operatori e delle comunità locali.

Misure di frontiera e controlli nei trasporti

La decisione dell’Uganda di chiudere il confine terrestre con la DRC per quattro settimane rappresenta una misura drastica finalizzata a rallentare la trasmissione transfrontaliera. Parallelamente, la questione dei controlli negli aeroporti è tornata al centro del dibattito: le autorità internazionali, tra cui l’ICAO e la WHO, continuano a raccomandare procedure mirate come lo screening all’uscita dagli aeroporti nelle aree a rischio, evitando divieti di viaggio ampi e restrizioni commerciali generalizzate. Tuttavia, alcuni Paesi hanno implementato controlli più stringenti per i viaggiatori provenienti da DRC, Uganda o Sud Sudan.

Provvedimenti internazionali e protocolli operativi

Negli Stati Uniti i Centers for Disease Control and Prevention e il Department of Homeland Security hanno introdotto misure di screening rinforzato e restrizioni di ingresso per chi si è trovato in quei Paesi nei 21 giorni precedenti: ai cittadini stranieri è stato temporaneamente vietato l’ingresso, mentre cittadini statunitensi e residenti permanenti vengono sottoposti a controlli sanitari rafforzati, con alcune rotte convogliate attraverso aeroporti designati per la valutazione. Anche l’India ha aggiornato le procedure aeronautiche richiedendo moduli di autodichiarazione e protocolli per la gestione di passeggeri sintomatici a bordo, prevedendo isolamento a bordo quando possibile e il coordinamento con le autorità aeroportuali all’atterraggio.

Rischi, trasmissibilità e prospettive

È importante chiarire che la trasmissione di Ebola avviene principalmente tramite il contatto diretto con sangue o fluidi corporei di persone infette; non si propaga per via aerea come i virus respiratori. Questa distinzione modifica il tipo di rischio associato ai voli e alle operazioni aeroportuali, pur non eliminando la necessità di procedure operative specifiche per identificare e gestire passeggeri con sintomi. Il direttore generale dell’OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avvertito che la situazione «peggiorerà prima di migliorare», indicando la necessità di una risposta coordinata e sostenuta.

Nel contesto di crisi multiple che interessano l’est della DRC, gli sforzi devono combinare interventi di emergenza, capacità di sorveglianza, supporto logistico e il mantenimento dei servizi sanitari di base. La chiusura dei confini, la mobilitazione di ong internazionali e i protocolli aeroportuali rappresentano frammenti di una strategia più ampia: contenere l’epidemia richiederà coordinamento tra governi, agenzie internazionali e organizzazioni sul terreno, oltre al sostegno delle comunità locali per adottare misure di prevenzione efficaci.