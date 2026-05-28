Proposta italiana al Patto: estendere i limiti della difesa anche all'energia

Giorgetti porta a Bruxelles la richiesta di considerare l'energia come voce di sicurezza nazionale e annuncia misure di sostegno per imprese e trasporti

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha illustrato la proposta italiana per sollecitare a livello europeo una risposta rapida alle tensioni legate al mercato energetico. In occasione di interventi pubblici collegati agli eventi economici del Paese, incluso il Festival dell’Economia di Trento e un evento della Lega, Giorgetti ha spiegato come la questione energetica abbia oggi una valenza di sicurezza nazionale e debba quindi essere trattata alla stregua delle spese per la difesa.

La linea italiana prevede di adattare senza stravolgere le regole esistenti, estendendo i limiti quantitativi già previsti per la difesa anche agli oneri che l’emergenza energetica riversa sulla finanza pubblica. Secondo il ministro, questa strada consentirebbe di mantenere invariati i parametri complessivi, pur dando margine agli Stati per modulare gli interventi sulla base delle proprie esigenze specifiche.

La proposta italiana e il negoziato con Bruxelles

Giorgetti ha sottolineato che la proposta è costruita per non mettere a rischio la sostenibilità di lungo periodo dei conti pubblici: il tetto resta calibrato su 1,5 punti di Pil, che originariamente era riservato alla difesa, e viene proposto come riferimento comune per la difesa più l’energia.

La speranza del governo è che la Commissione Ue risponda a breve con una controproposta che consenta agli Stati membri di affrontare l’urgenza energetica senza infrangere i vincoli di bilancio.

Cosa implica la richiesta

Dal punto di vista tecnico la richiesta italiana è una forma di deroga al Patto di stabilità, pensata per riconoscere spese straordinarie connessa alla crisi energetica. L’approccio, spiegato dal ministro anche in colloqui informali con esponenti della Commissione, vuole essere razionale: non si tratta di creare spazio permanente per il deficit, ma di offrire strumenti temporanei e mirati per sostenere l’economia reale durante la crisi.

Rischi economici legati al conflitto e reazioni politiche

Giorgetti ha avvertito che, in caso di prolungamento del conflitto che ha generato shock sulle forniture, le conseguenze per le catene produttive potrebbero diventare gravi. Ha richiamato l’attenzione su settori come l’industria chimica, la cui interruzione potrebbe avere ripercussioni su interi cicli produttivi, e ha indicato come la scarsità di scorte possa tradursi in rialzi di prezzo significativi. In questo quadro, l’eventuale rialzo dei tassi da parte delle banche centrali aumenterebbe la pressione sui bilanci di Stati, imprese e famiglie.

Il dibattito interno e le posizioni di governo

Oltre alle osservazioni tecniche, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sollecitato una reazione europea più veloce, richiamando la possibilità di usare strumenti analoghi alla national escape clause per considerare l’energia alla stregua delle spese per la difesa. Il messaggio politico è chiaro: servono regole che permettano agli Stati di intervenire con rapidità se l’emergenza energetica minaccia la produzione e la stabilità sociale.

Misure nazionali annunciate e impatto sui settori

Sul fronte interno Giorgetti ha annunciato l’intenzione di adottare un decreto legge a breve con una serie di misure temporanee per attenuare gli effetti della crisi: sostegni all’autotrasporto, misure per il trasporto pubblico locale e il prolungamento del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno sono tra gli interventi citati. È prevista inoltre una misura tampone per l’ex Ilva di Taranto, mentre il governo continuerà a negoziare con la Ue per trovare soluzioni condivise.

Effetti sulle imprese e sulle famiglie

Le misure puntano a proteggere catene di fornitura critiche e a evitare che l’aumento dei costi energetici si traduca in un blocco della produzione. Per il ministro la priorità è salvaguardare occupazione e capacità produttiva, mantenendo al contempo un’attenzione alla sostenibilità del debito pubblico: «non lasceremo debito fatto da noi alle future generazioni», è il messaggio politico che accompagna le scelte di contenimento.

Prospettive tecnologiche e spinte all’occupazione

L’intervento del ceo di Bancomat, Fabrizio Burlando, al Festival dell’Economia ha spostato l’attenzione anche sulle infrastrutture dei pagamenti: per avere vera sovranità monetaria l’Europa deve costruire circuiti di pagamento interoperabili, capaci di supportare anche strumenti di valuta digitale o stablecoin. Sul piano infrastrutturale, ha detto Burlando, conta non solo la moneta ma anche l’architettura che la sorregge.

Infine, l’ottimismo su progetti di sviluppo nazionale emerge anche dal dibattito sul Ponte sullo Stretto: la senatrice Tilde Minasi ha sottolineato le oltre 45mila candidature ricevute per lavori legati al progetto come indice di domanda di lavoro e fiducia nel futuro. Questo elemento si inserisce in un quadro più ampio in cui le scelte energetiche e infrastrutturali sono viste come leve per crescita e occupazione.