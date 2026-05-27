Nuovo sistema elettorale: premio al 42%, niente ballottaggio e regole per gli italiani all'estero

La maggioranza ha depositato in commissione un testo rivisto della riforma elettorale, noto come Bignami bis, che introduce ritocchi significativi al sistema proposto in precedenza. In sintesi, il nuovo impianto conferma un sistema proporzionale con un premio destinato a garantire stabilità, ma rende più stringenti le condizioni per accedervi, elimina il meccanismo del ballottaggio e rafforza le regole per il voto degli italiani all’estero.

Questo testo ridefinisce inoltre i limiti numerici dei seggi ottenibili con il premio e impone l’obbligo di indicare il nome del candidato alla presidenza del Consiglio al momento del deposito delle liste. Le modifiche cercano di bilanciare esigenze di governabilità e limiti costituzionali, ma hanno già suscitato dibattito tra opposizioni, costituzionalisti e parti della stessa coalizione.

Il nuovo meccanismo del premio di maggioranza

Il cuore della revisione è lo spostamento della soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza, che sale ora al 42% dei voti validi a livello nazionale. Il premio manterrà la consistenza numerica di 70 deputati e 35 senatori, ma sarà attribuito soltanto se la stessa lista o coalizione risulta prima sia alla Camera che al Senato.

Se i risultati dei due rami del Parlamento dovessero essere difformi, il premio non scattare e la ripartizione dei seggi sarà interamente proporzionale.

Che cosa si intende per premio

Per chiarire, il premio di maggioranza è un meccanismo che assegna seggi aggiuntivi alla forza politica o alla coalizione vincente al fine di facilitare la formazione di un governo stabile. Nel nuovo testo tuttavia la soglia più alta e la condizione di uniformità tra Camera e Senato rendono il premio più difficile da conseguire rispetto alla versione iniziale.

Tetto dei seggi e esclusioni territoriali

Il testo bis introduce anche una riduzione del numero massimo di seggi che si possono ottenere grazie al premio: alla Camera il tetto scende da 230 a 220, mentre al Senato passa da 114 a 113. Questo intervento, secondo i proponenti, mira a evitare che il vincitore raggiunga una maggioranza assoluta di seggi troppo ampia, anche considerando i seggi assegnati in circoscrizioni speciali come estero, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Esclusione di alcune circoscrizioni

Nel calcolo nazionale per determinare quale lista o coalizione risulti prima e per il raggiungimento della soglia del 42% saranno esclusi i voti espressi in alcune aree autonome e all’estero. In pratica, i voti nella Valle d’Aosta e in Trentino Alto Adige, così come quelli delle circoscrizioni consolari, non verranno conteggiati ai fini della soglia del premio.

Voto degli italiani all’estero, nome del premier e altri aspetti

La proposta prevede l’introduzione di un sistema più rigoroso per garantire la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero. Al governo viene affidato il compito di aggiornare il regolamento attuativo entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, con l’obiettivo di prevenire possibili frodi o interferenze nel voto per corrispondenza.

Altro elemento rilevante riguarda l’obbligo di indicare il nome del candidato alla presidenza del Consiglio al momento del deposito delle liste e dei programmi elettorali: in assenza di tale indicazione la lista sarà dichiarata inammissibile. Questa norma ribadisce l’importanza della chiarezza programmatica e della responsabilità delle formazioni politiche verso l’elettorato.

Reazioni politiche e punti di contrasto

Il nuovo testo ha accelerato il confronto politico: la maggioranza sostiene che si tratti di aggiustamenti necessari per assicurare stabilità senza sovrastare il ruolo del Parlamento, mentre le opposizioni denunciano un tentativo di piegare regole e prassi a logiche di parte. Un tema caldo resta la questione delle preferenze e del doppio listino bloccato, che limita la possibilità degli elettori di indicare candidati specifici nelle liste precompilate.

Critiche sono arrivate anche da gruppi di costituzionalisti che temono un impatto sulla qualità democratica del voto, soprattutto in relazione alle liste bloccate e all’entità del premio. Dall’altra parte, esponenti della coalizione di governo sottolineano che il testo è modificabile e che molte delle osservazioni emerse potranno trovare risposta nel dibattito parlamentare e negli emendamenti.

Conclusioni

In definitiva, il Bignami bis rappresenta una ricalibratura del precedente impianto elettorale: soglia del premio più alta, assenza del ballottaggio, limiti al numero di seggi attribuibili e maggior rigore sul voto all’estero e sull’indicazione del candidato premier. Il percorso parlamentare e le contestazioni dei diversi attori politici determineranno se queste modifiche resteranno tali o verranno ulteriormente ritoccate in sede di aula.