Targa a Giacomo Matteotti nello scranno 14: commemorazione e contestazioni

Nel cuore dell’emiciclo di Montecitorio è stata svelata una targa che dedica per sempre lo scranno 14 a Giacomo Matteotti, il deputato socialista che il 30 maggio 1924 tenne un discorso destinato a segnare la storia della Repubblica. La cerimonia, convocata in Aula e presieduta da Lorenzo Fontana, ha visto l’osservanza di un minuto di silenzio seguito da un applauso che ha voluto rendere omaggio al sacrificio di una figura che denunciò pubblicamente le intimidazioni e i brogli attribuiti al fascismo.

La targa riporta la memoria del discorso pronunciato dallo stesso banco e il riferimento al prezzo pagato dalla denuncia: l’uccisione avvenuta il 10 giugno 1924. L’intento dell’iniziativa, proposta e accolta con un ordine del giorno da vari gruppi, è quello di trasformare quel posto in un richiamo permanente contro l’uso della violenza in politica e di conservare la memoria di un episodio che, per molti, rappresenta un manifesto antifascista e un esempio di fermezza civile.

La cerimonia e il significato della targa

La scopertura della targa si è svolta in Aula con un intervento del Presidente della Camera che ha richiamato il valore storico del discorso pronunciato da Matteotti. Fontana ha sottolineato come il parlamentare avesse smascherato non solo brogli elettorali ma un sistema fondato su intimidazioni e violenze, definendo la sua denuncia come un fondamentale atto d’accusa contro lo squadrismo e il governo dell’epoca.

Il gesto di lasciare lo scranno vuoto per sempre è stato illustrato come un segnale simbolico: un monito alle nuove generazioni e una testimonianza pubblica che certi valori non possono essere dimenticati.

Il ruolo della memoria istituzionale

Lasciare una targa e non riassegnare più il posto vuole essere, secondo i promotori, più di una semplice commemorazione: è una scelta di memoria istituzionale che mira a tenere viva la lezione storica in uno spazio istituzionale. In Aula si è ribadito che ricordare non significa celebrare il passato fine a se stesso, ma tradurre quella memoria in un richiamo concreto alla difesa delle Istituzioni e del Parlamento come luoghi di confronto civile, non di sopraffazione.

Reazioni politiche e clima nell’Aula

Accanto ai momenti di raccoglimento, la cerimonia ha aperto uno scontro verbale tra gruppi parlamentari. Alcuni interventi hanno elogiato il coraggio di Matteotti e la sua visione anticipatrice della minaccia totalitaria; altri hanno cercato di inquadrare la figura storica in contesti più ampi, ricordando sfumature politiche dell’epoca. Non sono mancati applausi e attestazioni di consenso, ma anche critiche e osservazioni sul modo in cui la memoria viene interpretata dalle diverse forze presenti in Parlamento.

Da un lato commozione, dall’altro polemiche

Il dibattito in Aula si è acceso soprattutto per le assenze registrate sui banchi della maggioranza al momento dello svelamento. Alcuni esponenti delle opposizioni hanno pubblicamente denunciato i posti vuoti come un segnale di disattenzione o di imbarazzo di fronte all’omaggio a un antifascista. Al tempo stesso, rappresentanti della stessa maggioranza hanno ribadito la volontà di partecipare al ricordo, sottolineando però la pluralità di interpretazioni storiche su quegli anni e la necessità di affrontare la memoria con rigore documentale.

Perché questa memoria resta un monito attuale

Al di là delle tensioni politiche del giorno, la scelta di dedicare permanentemente lo scranno 14 a Giacomo Matteotti è stata motivata come un gesto di responsabilità civica. Il richiamo all’intransigenza, alla verità e alla difesa del Parlamento è stato ripetuto da molti intervenuti che hanno chiesto ai colleghi di trasformare il ricordo in impegno quotidiano. L’idea è che la storia di Matteotti continui a ispirare la vigilanza contro ogni forma di autoritarismo e a ricordare che la tutela delle libertà richiede coraggio e coerenza.

Nel complesso la giornata in Aula ha mescolato memoria, simbolismo e scontro politico: la targa sullo scranno 14 rimane ora un punto fisso nel panorama istituzionale, destinato a evocare ogni volta il discorso del 30 maggio 1924 e il prezzo pagato da chi denunciò le violenze. Che si condividano o meno tutte le letture proposte, l’intento ufficiale è chiaro: conservare un segno pubblico che ricordi come la difesa della democrazia e del Parlamento sia un dovere collettivo.